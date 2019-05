Ilter Tottenham-boss: Vi vil beholde Christian

Johan Cruijff Arena (Ekstra Bladet): Humøret var højt, da Tottenhams manager, Mauricio Pochettino indtog Amsterdam før onsdagen semfinale-gyser mellem Ajax og Tottenham.

Således havde argentineren overskud til at drille Christian Eriksen med, at der ikke hænger billeder af ham i gangene på Johan Cruijff Arena – i modsætning til blandt andre Lasse Schöne.

- På vejen herhen spurgte jeg Christian, ’hvorfor hænger der ikke billeder af dig?’, grinede Pochettino indledningsvist på det sidste pressemøde, før det bliver alvor.

Men smilet blev pist væk, da en spansk journalist bad om ordet.

- I London sagde du, at du forstod, hvorfor Barcelona har købt Frenkie de Jong, så mit spørgsmål er, om du kan forstå, at Real Madrid vil købe Christian Eriksen?

- Er det et spørgsmål, lød det koldt fra podiet, inden Pochettino fortsatte.

- Det, jeg talte om, var et faktum. FC Barcelona har købt de Jong. Det du spørger mig om, er noget helt andet. Det er et rygte. Jeg taler om de Jong, fordi handlen er offentliggjort. Han er en Barcelona-spiller, sagde den irriterede Tottenham-manager, der understregede, at han slet ikke vil af med midtbanespilleren

- Du spørger mig, om en Tottenham-spiller, som vi gerne vil beholde, og Real Madrid. Det spørgsmål kan jeg ikke besvare, vi taler ikke om rygter, fastslog han og lod vide at emnet var uddebatteret.

Til gengæld åbnede har for et andet, som den engelske presse næppe lader ligge.

Han flirtede nemlig med tanken om at stoppe i Tottenham, hvis det skulle lykkes at hjemføre ’trofæet med de store ører’, som CL-pokalen også kaldes.

- Det vil være fantastisk, ikke? At afslutte et kapitel på fem år på den måde og så tage hjem.

Den bemærkning fik de engelske journalister til at spidse ører. Især, fordi Mauricio Pochettino ikke var mindre kryptisk, da han blev bedt om at uddybe.

- Det er ikke joke. Hvis vi vinder Champions League under disse omstændigheder, skal jeg måske tænke på at lave noget andet i fremtiden. For hvordan gentager man sådan et mirakel. Men uanset hvad der sker i semifinalen, tager jeg hjem bagefter.

Så kan Tottenham-tilhængerne tænke lidt på det.

