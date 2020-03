Imponerer på fornem liste

Nok ligger Premier League i øjeblikket stille på grund af suspenderingen af ligaen, mens Europa og store dele af verden kæmper for at få styr på corona-pandemien.

Men graver man lidt i statistikkerne for de 29 spillerunder, der trods alt er afviklet i den stærke Premier League, sørger en dansker for, at der er grund til at kippe lidt med Dannebrog.

For Andreas Christensen har udmærket sig ganske flot med sine præstationer i Chelsea-trøje, hvor forsvarsspilleren i denne sæson er noteret for spilletid i 15 liga-kampe.

Den danske landsholdsspiller skyder sig nemlig ind i top ti over de mest duel-stærke spillere i Premier League.

Således har Andreas Christensen vundet hele 65,5 procent af sine dueller i denne sæsons Premier League, hvilket placerer ham som nummer ti for alle spillere i ligaen.

Der er langt op til den suveræne Virgil van Dijk fra Liverpool, der har vundet utrolige 75,4 procent af sine dueller, men Andreas Christensen har i den grad grund til at rette ryggen i forhold til sin styrke.

