Imponeret landstræner: - Eriksen har ingen begrænsninger

Der er blevet snakket ganske meget om Christian Eriksen og hans fremtid i løbet af de seneste måneder.

Tottenham er meget opsat på at forlænge den nuværende kontrakt, der udløber i sommeren 2020, men indtil videre har den danske landsholdsstjerne ikke besluttet sig om fremtiden.

Fremtiden for Christian Eriksen har også stor interesse for Åge Hareide, som har stor interesse i, at midtbanespilleren får masser af spilletid og trives i den klub, hvor han er.

Derfor har den norske træner også taget en snak med Tottenham-spilleren, men alligevel vil landstræneren ikke blande sig alt for meget.

- Jeg passer på med ikke at blande mig i det, spillerne gør, for ellers får jeg for mange ting at se til. Men jeg er meget glad for, at de gør det godt, hvor de nu end er.

- Og så har jeg sagt, at Christian Eriksen kan spille overalt. Jeg tror ikke, at der er nogen begrænsninger med hans kvaliteter. Men alt det med klubskifter og spekulationer, det, tror jeg, at agenter nok skal tage sig af.

- Jeg håber, at Christian spiller godt, hvor han er, og hvis han nu skulle skifte, håber jeg, at han også spiller godt der. Så enkelt er det. Jeg bare glad for, at han er dansker, fortæller Åge Hareide til TV 2 Norge.

Christian Eriksen er blevet sat i forbindelse med Barcelona og især Real Madrid gennem det seneste stykke tid.

Se også: Superliga-klub henter glemt udlandsdansker hjem

Se også: Super-uge: Dansker scorer mod Barcelona