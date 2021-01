Ind i dødskampen: Vil reducere hovedstød

Fem af de engelske verdensmestre fra 1966 har eller har haft demens og både Nobby Stiles og Jack Charlton er døde i det forgangne år.

Stiles-familien fik besked om, at hans hjerneskade skyldtes gentagne hovedstød, mens Jacks bror, Sir Bobbie Charlton blev diagnosticeret med demens i november.

Nu går den tidligere Manchester United-manager, Sir Alex Ferguson ind i kampen.

- Det har været meget trist. Bobby har ikke haft det godt i et stykke tid, og. De er store figurer, og det skal skabe opmærksomhed, siger Ferguson til Daily Mail.

- Vi er nødt til at se på, hvad vi kan gøre for at hjælpe. Fodbold har en pligt til at se på situationen. Folk som mig skylder spillet at se på, hvad vi kan gøre.

- Hovedstød er en del af fodbold og har været der i over 100 år. Du kan ikke fjerne det, men jeg tror, at det vil være let at mindske det i træning, siger Ferguson.

Undersøgelse har tidligere vist, at fodboldspillere har tre og en halv gange så stor risiko for at dø af hjerneskader som resten af befolkningen.

