Indbrud hos Schmeichels chef: - Pigerne var meget bange

Den tidligere Liverpool- og Celtic-manager Brendan Rodgers blev kort inden skiftet til Leicester udsat for et indbrud i sit hjem i Glasgow, mens hans familie var hjemme.

Kasper Schmeichels nye manager fik udover en række personlige genstande også stjålet medaljer, som han har vundet med Celtic FC, skriver BBC.

Indbruddet fandt sted mens Rodgers kone, Charlotte Searle, og hendes seks-årige datter var hjemme. De måtte gemme sig for indbrudstyvene, under episoden, som den nyslåede Leicester-manager betegner som en forfærdelig oplevelse.

- Det er selvfølgelig ikke noget, der er rart for en familie at gå igennem. Pigerne var meget bange.

- Det var en trist oplevelse for dem, at nogen bryder ind midt om natten. Det er faktisk virkelig forfærdeligt.

- Vi har ordnet det og fået masser af støtte, og de har det begge to godt nu, siger Brendan Rodgers til BBC.

Brendan Rodgers og hans familie har boet i Glasgow i to og et halvt år, og den uhyggelige episode er ikke retvisende for en gode periode, det har været for familien.

- Jeg vil ikke tage noget fra den fantastiske tid, vi har haft i Glasgow. Vi har haft fantastiske oplevelser både på og uden for banen.

- Det vil vi ikke lade de sidste ti dage overskygge, siger Brendan Rodgers, der i sin tid som Celtic-manager vandt to mesterskaber, to pokaltitler og tre ligacup-trofæer.

Brendan Rodgers uddeler dessiner til angriberen Jamie Vardy under sin første kamp som Leicester-træner mod Watford. Foto: Ritzau Scanpix.

Ny start i Leicester

Brendan Rodgers blev i slutningen af februar udnævnt som manager for Leicester City FC, hvor han erstattede franske Claude Puel.

Rodgers selv er allerede rykket til Leicester, og hans familie følger snart med.

- Vi er i gang med at købe et hjem her i Leicester. De kommer snart herned, så vi kan kaste os ud i livet her. Det glæder jeg mig til, siger Brendan Rodgers.

Brendan Rodgers tabte sin første kamp i spidsen for Leicester, da det blev til et 1-2-nederlag ude mod hans tidligere klub Watford.

Næste opgave for Leicester og Rodgers bliver lørdag hjemme på King Power Stadium, når Fulham kommer på besøg.

