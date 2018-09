Indhentet af fortiden: PL-spiller sigtet for at voldtage 15-årig

En skandale er under opsejling i det engelske Premier League, hvor en af ligaens spillere er sigtet for at have voldtaget en 15-årig skolepige

Engelske fodboldfans holder sandsynligvis vejret, efter det er kommet frem, at en unavngivet 23-årig Premier League-spiller skulle have voldtaget en 15-årig skolepige under en ferie i Aigues-Mortes i den sydlige del af Frankrig 22. juli 2012.

Det skriver normalt pålidelige The Telegraph.

Ifølge avisen skulle overfaldet være sket i forening med den 23-årige Premier League-spillers nu 25-årige fætter, da de var henholdsvis 17 og 19 år gamle.

De nægter sig begge skyldige i sigtelsen, men risikerer op til 15 års fængsel, hvis de kendes skyldige, skriver The Telegraph..

Se også: Topklub fyrer og kræver penge af voldtægtsdømt spiller

Løj om sex

Identiteten på spilleren tilbageholdes af juridiske hensyn, men ingen af de to sigtede er franskmænd, og begge er i øjeblikket på fri fod mod kaution.

Fodboldspilleren skulle angiveligt først have løjet for politiet og sagt, at han ikke havde haft sex med pigen, men da politiet kunne bevise det, ændrede han pludselig sin forklaring med den begrundelse, at han frygtede sin kærestes reaktion.

I stedet påstår de to fætre nu, at pigen gav samtykke, og at de i øvrigt troede, hun var ældre end 15 år, som er den seksuelle lavalder i Frankrig.

Pigen påstår derimod, at hun havde gjort det tydeligt, at hun kun var 15 år, og at hun blev tvunget af de to.

Chok i svensk fodbold: Topspiller dømt for voldtægt af barn

Skal møde i retten igen

Ifølge avisens kilder skulle pigens skolekammerater have fundet hende grædende og i 'dyb chok' efter den påståede voldtægt.

Pigen har fortalt, at hun var påvirket af alkohol den pågældende nat, men at mændene manipulerede hende med alkohol for at hun skulle blive mere interesseret i sex.

De to mænd var første gang for retten i juli i år, men er altså løsladt igen mod kaution, mens de venter på retssagen. De skal møde i retten igen på en endnu ikke planlagt dato.

Det er uvist, hvorfor sagen først tages op seks år efter, at den mulige voldtægt fandt sted.

Se også: Tidligere topspiller blev dømt for voldtægt: Nu tager sagen ny drejning

Har lille søn med: Topbokser i rockervideo

De ondeste opgør: Stak romerlys i munden på fjenden

Håndboldspiller og feminist: Jeg burde ku' gå nøgen gennem byen uden nogen rørte ved mig!