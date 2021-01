Indkalder til krisemøder

Premier League-klubbernes managere og anførere er indkaldt til krisemøder for at undgå en suspendering af ligaen

Kram, high fives og håndtryk er fortsat en del af hverdagen i Premier League, selvom England er lukket hårdt ned af frygt for spredning af coronamutationen.

Premier League-ledelsen er dog efterhånden så bekymret for, at myndighederne suspenderer ligaen, at man har indkaldt samtlige klubbers managere, anførere og andre nøglemedarbejdere til krisemøder.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge avisen afholdes der møder både torsdag og fredag, hvor klubberne blandt andet vil blive mindet kraftigt om de nye protokoller, hvori spillere og medlemmer af staben opfordres til at undgå al unødig fysisk kontakt.

Manchester Uniteds spillere fejrer Paul Pogbas scoring tirsdag aften. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Også Sheffield Uniteds spillere omfavnede hinanden efter sejrsmålet mod Newcastle tirsdag. Foto: Stu Forster/Ritzau Scanpix

Det har flere klubber set temmelig stort på de seneste dage, hvor både Sheffield United-, Manchester United-, Fulham- og Manchester City-spillere har omfavnet hinanden i klynger efter scoringer.

På møderne vil det angiveligt blive gjort klart for klubberne, hvilke konsekvenser det kan få, hvis protokollerne ikke overholdes. Skrækscenariet er naturligvis, at myndighederne beslutter at suspendere professionel fodbold, ligesom man så det sidste forår.

I sidste sæson inddrog Premier League en del af sommerferien til at spille sæsonen færdig, men det er ikke en mulighed i denne sæson, fordi EM efter planen skal afvikles i juni.

