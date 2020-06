Indkaldt til alvorlig samtale

En række Premier League-spillere er havnet i problemer, efter at de har brudt reglerne omkring at holde afstand, og nu er det Manchester Citys Phil Fodens tur til at få håret i maskinen.

Det beretter Sky Sports, der erfarer, at Manchester City har indkaldt Foden til en 'alvorlig' samtale, efter han af en Daily Mail-fotograf blev filmet spille fodbold i en stor forsamling.

Phil Foden har slidt med et gennembrud i City. Nu er han havnet i negativ omtale. Foto: Ritzau Scanpix

Dette er ikke just gode nyheder for den unge englænder, der i forvejen har haft store problemer med at slå i gennem på førsteholdet.

Til gengæld kan han glæde sig over, at han trods alt ikke hedder Kyle Walker, der allerede i sidste måned for anden gang blev opdaget i ikke at holde afstand i en større forsamling.

Se også: Brød forbud for at feste med reality-deltagere

Se også: Afsløret på Snapchat: Rystet over stjernens coronafest

Se også: Beskyldt for sexfest: Nu undskylder han