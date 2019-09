Indrømmer bommert: VAR har fejlet fire gange

Det nyindførte videodommersystem (VAR) har taget fejl fire gange indtil videre i sæsonen i Premier League.

Det fortæller formanden for dommerne i den bedste engelske fodboldrække, Mike Riley, ifølge det britiske sportsmedie Sky Sports.

- Vi lærer konstant, og vi forbedrer os hele tiden, siger han.

I de første fire runder i Premier League er 227 episoder blevet set igennem af VAR.

Seks dommerkendelser er blevet omstødt, men i alt skulle ti kendelser have været ændret ifølge reglementet.

De fire oversete kendelser er:

Fabian Schärs udligning for Newcastle mod Watford 31. august, hvor Newcastles Isaac Hayden forinden ramte bolden med sin arm.

Leicesters Youri Tielemans' stempling på Bournemouths Callum Wilson 31. august, der skulle have givet et rødt kort.

Manchester Citys David Silva, der ikke fik et straffespark, efter at Bournemouths Jefferson Lerma trådte på Silvas fod i feltet 25. august, og West Hams Sebastian Haller, der fejlagtigt heller ikke fik et straffespark, da han blev taklet på ulovlig vis af Norwich' Tom Trybull 31. august.

Mike Riley glæder sig trods alt over, at VAR ved seks episoder har hjulpet til med at omstøde en forkert kendelse af banens dommer.

