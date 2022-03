Indskiftede stjerner blev heltene for Leicester

De startede begge på Leicesters bænk, men James Maddison og Jamie Vardy kom tirsdag ind og ændrede kampen mod bundholdet Burnley totalt.

I Premier League-opgørets slutfase scorede de to største Leicester-stjerner et mål hver, og så vandt klubben med 2-0 over det nedrykningstruede mandskab.

Kasper Schmeichel var på mål for Leicester, mens Jannik Vestergaard varmede bænken.

Sejren betyder, at Leicester rykker op på 12.-pladsen. Burnley mødte op til tirsdagens kamp med en fin stime på to sejre og et uafgjort resultat, men med nederlaget til Leicester forbliver klubben lige under nedrykningsstregen.

Leicester pressede hårdt på fra kampens begyndelse, hvor Burnley stod langt tilbage på banen.

Det betød, at gæsterne kom til flere chancer, og Burnley skulle takke Nick Pope i målet for, at Leicester ikke var i front før pausefløjt.

Efter ni minutter viste han stor armstyrke, da han holdt en afslutning fra Ricardo Pereira ude af målet. Efter 25 minutter viste han hurtige reflekser, da han med en fodparade holdt Burnley inde i opgøret.

Burnleys Maxwel Cornet sparkede bolden i nettet efter 20 minutter, men målet blev annulleret for offside.

Efter pausen var det hele lidt mere tilfældigt. Leicester mistede en smule momentum, og Burnley var et par gange tæt på at slå kapital af kontraangreb.

Med 20 minutter tilbage af opgøret forsøgte Leicester-manager Brendan Rodgers at vride det sidste ud af sin trup. De to stjernespillere Jamie Vardy og James Maddison blev således sendt i spil - og det gav pote.

Efter 81 minutter fik James Maddison kuglen uden for feltet og smadrede den i nettet ved fjerneste stolpe, og i den ordinære spilletids sidste minut scorede Jamie Vardy på hovedstød, da han blev fri tæt under mål.