Ingen bekymring hos bossen: Roser dansk stjerne

Ingen spilletid i Premier League efter VM og sparsomt med spilletid i starten af sæsonen.

Det har ikke set særlig godt ud for Mikkel Damsgaard efter skiftet fra Sampdoria til Brentford sidste sommer.

Han har mildest talt fået en meget ujævn start i Premier League.

Men der er ingen bekymring hos chefen – Thomas Frank. Han har stadig en stærk tro på Damsgaard kommer til at spille en vigtig rolle for Brentford i fremtiden.

Mikkel Damsgaard har slet ikke fået spilletid for Brentford i Premier League efter VM-slutrunden. Han var med mod West Ham i FA Cupen i starten af året, hvor Brentford røg ud. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix.

- Vi skal huske Mikkel var ude ét år med sygdom og skader. Når man er ude så længe, tager det lang tid at bygge fysikken op igen.

- Jeg har set eksempler på spillere, der skulle bruge ét år på at være tilbage ved fuld styrke, efter de har været ude ét år, forklarer Thomas Frank, der forventer Damsgaard kommer til at spille en større rolle her i anden halvdel af sæsonen.

- Fysisk ser det virkelig fint ud med ham nu. Potentialet er stort og på sigt kan han være med til at gøre os til et bedre fodboldhold, pointerer Brentford-træneren.

Under VM fik han spilletid i alle Danmarks tre gruppekampe uden at sætte et aftryk, som vi oplevede under EM-slutrunden i 2021.

Her scorede Mikkel Damsgaard et forrygende frisparksmål i semifinalen mod England, da han bragte Danmark foran 1-0.

Men den 22-årige offensivspiller har faktisk ikke scoret ét mål siden dengang.

Mikkel Damsgaard har slidt med at finde topformen efter et år med sygdom og skader. Men Thomas Frank har stadig en stærk tro på ham. Foto: David Cliff/Ritzau Scanpix.

Brentford er ude af både Liga og FA Cupen. Her kan Mikkel Damsgaard ikke få mulighed for at vise sig frem.

Der er ’kun’ Premier League tilbage, hvor Mikkel Damsgaard nu skal til at bevise, hvorfor Brentford betalte i omegnen af 110 mio. kr. for ham i Sampdoria.