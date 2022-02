- Ingen fortjener det her

2022 har indtil videre ikke ligefrem været Tottenhams år. 6 ud af 11 kampe er endt med nederlag, og især på det seneste har London-klubben haltet.

Kun en enkelt af de seneste fire opgør på tværs af alle turneringer har kastet en sejr af sig. I Premier League er det blot en af de seneste fem.

Det var til gengæld over Manchester City. Onsdag måtte Harry Kane og co. rejse hjem fra Burnley med et 0-1-nederlag i bagagen, og de manglende resultater får manager Antonio Conte til at tvivle på sine evner.

- Når man taber fire ud af fem, betyder det, at klubben må lave en vurdering og snakke sammen og forstå, hvad den bedste løsning er, siger italieneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Antonio Conte har stået i spidsen for Tottenham siden november. Foto: Craig Brough/Reuters

- Det her er virkeligheden. Ingen fortjener den her situation. Klubben, mig, spillerne, fansene, men det er virkeligheden. Jeg kom her for at forsøge at forbedre tingene i Tottenham, men måske er jeg ikke så god for tiden.

- Jeg er for ærlig til bare at lukke øjnene. Det betyder, at der vil ske en vurdering af klubben og af mig.

I Contes øjne ligner Tottenham for tiden et hold, der kæmper for at undgå nedrykning.

- Det er sandheden. Jeg vil ikke lukke øjnene. Jeg må tage ansvar, og jeg er åben for enhver beslutning, for jeg ønsker at hjælpe Tottenham. Det er ikke godt for nogen at blive ved med at tabe, og jeg kan ikke acceptere det.

Antonio Conte blev ansat i Tottenham 2. november, efter at Nuno Espírito Santo var blevet fyret dagen forinden. Da Conte tog over, lå Tottenham på niendepladsen med fem point op til top-4.

Tottenham er nu nummer otte med syv point op til de Champions League-givende pladser i toppen af tabellen.