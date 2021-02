- Ingen skal bekymre sig om mig

Liverpool-træner Jürgen Klopp har ikke brug for medlidenhed.

Det har tyskeren slået fast efter en periode, hvor meget har været imod ham.

Hans mandskab, som er forsvarende engelsk mester, er i spillemæssig krise og tabte i weekenden sin tredje Premier League-kamp i træk med 1-3 til Leicester.

Samtidig har Klopp skullet forholde sig til sin mors nylige død, og på grund af tyske coronarestriktioner kunne han ikke komme hjem til begravelsen.

Tyskeren har ved et par lejligheder bidt af journalister i forbindelse med interviews, og han har virket til at mangle overskud. Spørger man ham selv, er der imidlertid ingen grund til bekymring.

- Jeg har ikke brug for en pause. Alle ved, det har været en hård tid, men det har ikke kun varet i de sidste tre uger. Det har varet længere end det, siger Klopp ifølge Reuters.

- Jeg har arbejdet i fodbold i 30 år, og jeg bærer ikke rundt på ting. Ingen behøver at bekymre sig.

- Skægget bliver mere og mere gråt, og jeg sover ikke så meget, men jeg er fuld af energi, siger Jürgen Klopp.

Liverpool har tabt de seneste tre kampe i Premier League og er røget ud af begge de engelske pokalturneringer.

Tirsdag skal Jürgen Klopps tropper forsøge at komme tilbage på sejrssporet, når RB Leipzig venter i den første af to Champions League-ottendedelsfinaler.

- Det er en kæmpe udfordring. Jeg er klar, gutterne er klar, og vi skal gøre alt for at prøve at løse det her, siger Jürgen Klopp.

Liverpool endte på førstepladsen i sin gruppe i Champions League før nytår efter at have været oppe imod Atalanta, Ajax og FC Midtjylland.

Tirsdagens ottendedelsfinale mod RB Leipzig kan på grund af coronarestriktioner ikke spilles i Tyskland.

Derfor har man flyttet opgøret til Puskas Arena i Ungarns hovedstad Budapest.

