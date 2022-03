Ingen tvivl: Eriksen starter igen

Thomas Frank har ingen planer om at bænke Christian Eriksen til weekendens vigtige bundkamp mod Burnley

Christian Eriksen spillede sidste lørdag sin første kamp fra start siden sit hjertestop, da Brentford tog en vigtig skalp på udebane mod bundproppen Norwich.

Danskeren spillede endda samtlige 90 minutter, og alt tyder også på, at Eriksen er blandt Thomas Franks 11 udvalgte til morgendagens hjemmekamp mod Burnley, der ligesom Brentford er en del af overlevelseskampen.

Thomas Frank har netop holdt det obligatoriske pressemøde og blev naturligvis spurgt, om Christian Eriksen starter inde.

- Det vil jeg sige. Han gjorde det godt, og jeg mener stadig, at der er mere i vente fra ham, lød det fra Thomas Frank.

Christian Eriksen havde en vigtig fod med i Brentfords første scoring mod Norwich, da han lagde et hjørnespark ind i hovedet på Kristoffer Ajer, der forlængede til målscorer Ivan Toney.

Thomas Frank slog desuden fast, at landsmanden Christian Nørgaard også er klar til kampen efter et skrub. Nørgaard blev skiftet ud efter en times spil i kampen mod Norwich.

Brentford er før kampen mod Burnley nummer 15 i Premier League. Seks point foran netop lørdagens modstander, der er første hold under stregen. Desværre for danskerklubben har Burnley to kampe i hånden i forhold til Brentford.

Kampen mellem Brentford og Burnley spilles på Brentford Community Stadium lørdag klokken 16 og kan følges direkte på ekstrabladet.dk.

