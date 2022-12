Intense 48 timer: Sådan snød de rivalerne for stjernespiller

Kunne det virkelig passe, at der stod Liverpool?

Sådan har mange Premier League-fans tænkt, da PSV mandag aften annoncerede, at man havde solgt klubbens største stjerne og VM-profil Cody Gakpo.

For det var ingen overraskelse, at den 23-årige offensivspiller skulle videre til en større klub, men siden i sommer har det ligget i kortene, at skiftet skulle ske til rivalerne fra Manchester United. Der har stort set ikke været skrevet om Liverpools tilnærmelser i større medier, før handlen blev officiel.

Derfor var det noget af en overraskelse, da Liverpool hijackede handlen. Men ikke desto mindre var der flere gode grunde til, at det nu ender, som det gør.

Liverpool satte nemlig ifølge The Mirror alle sejl til for at snyde Manchester United for vinterens varmeste fodboldvare på transfermarkedet.

Mens Manchester United forhandlede for at sætte en potentiel handel sammen med flere præstationsbetingede bonusser og en alternativ økonomisk pakke, var Liverpool klar til at servere langt flere ’sikre’ millioner – altså en større sum penge nu og her.

Cody Gakpo jubler efter en VM-scoring mod Senegal.

Liverpool betaler ifølge flere store medier i omegnen af 312 millioner ud af i alt 380 millioner kroner med det samme for Cody Gakpo. Og da Manchester United blev gjort opmærksom på det bud, trak klubben sig ifølge The Mirror.

Liverpool kunne imens køre handlen i hus – og både anfører Virgil Van Dijk, der kender Gakpo fra det hollandske landshold, og manager Jürgen Klopp blev sat ind for at tale et Liverpool-skifte varmt.

Virgil Van Dijk skulle ifølge mediet have været med til at overbevise Cody Gakpo om, at et skifte til Liverpool ville være det helt rigtige. Og det ser ud til at have båret frugt, hvis Gakpo da overhovedet skulle have været i tvivl om det.

Det var intense 48 timer, der ifølge lokalmediet Liverpool Echo blev afgørende for, at Liverpool endte med at overhale Manchester United i kampen om Cody Gakpo.

Det er ikke første gang, Liverpool snyder en af de store engelske klubber for en profil. Det samme skete for et års tid siden, da de fleste forventede, at Luis Diaz ville ende i Tottenham, men også her var Liverpool hurtige og konsekvente og endte med at vinde kampen.

Det er pudsigt nok netop Luis Diaz’ skader, der har givet Liverpool behov for at hente offensiv forstærkning i Cody Gakpo.

Hollænderen mangler nu kun at bestå et lægetjek i Liverpool, før han kan blive præsenteret i en rød trøje, om end en anden rød trøje end de fleste havde regnet med.

Går alt efter bogen, kan den hollandske offensivspiller få sin debut for Liverpool, når Jürgen Klopps tropper møder danskerklubben Brentford 2. januar i London.