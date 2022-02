Interview tog uventet drejning

Michail Antonio ser med stor alvor på Kurt Zoumas kattemishandling, men West Ham-stjernen kunne ikke dy sig for at bringe dikussionen om strafudmåling op i større perspektiv, da han blev interviewet om sagen

Kurt Zouma har mødt hård modvind, efter en video af ham, der sparker til en kat, er gået verden rundt.

Nu har forsvarsspilllerens holdkammerat Michael Antonio kommenteret sagen til Sky Sports.

Og det sker i et spydigt modsvar til journalisten, da denne spørger ind til en reaktion på sagen:

- Jeg har et spørgsmål til dig. Synes du det, han har gjort, er værre end racisme?

Angriberen ser ikke behandlingen er fair sammenlignet med personer, der er blevet dømt for racisme i sporten.

- Jeg bifalder overhovedet ikke det, han har gjort. Men der er folk, der er blevet dømt for racisme, og har spillet fodbold efterfølgende. De har fået en straf på otte kampe eller sådan noget, men folk vil nu have ham (Kurt Zouma red.) fyret og til at miste sit levebrød, siger Michail Antonio.

- Jeg bliver bare nødt til at spørge alle derude: 'Er det, han har gjort, værre, end det folk, der er dømt for racisme, har gjort'?

Zouma var at finde i startopstillingen i West Hams kamp mod Watford tirsdag aften, selvom videoen var gået viralt på det tidspunkt. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Bør ikke sammenlignes

Direktør for organisationen mod racisme, Kick It Out, Tony Burnett, mener ikke dyremishandling og racisme bør sammenlignes.

- Vi har set folk sammenligne dyremishandling og diskrimination. Begge er forkerte, men ofrene er ikke i konkurrence med hinanden.

- Der skal være en fair behandling af alle sager om mishandling, og de her sager skal have konsekvenser. Men for nogle mennesker, vil ingen straf være nok, og sammenligning af disse hændelser vil altid dele vandene.

Den franske forsvarsspiller har som konsekvens fået fjernet sine katte af en dyreværsorganisation, og han også fået en bøde af klubben på over 2,2 millioner kroner, der bliver doneret til dyrevelfærdsorganisationer.

Onsdag valgte sportsgiganten Adidas også at droppe samarbejdet med Kurt Zouma på baggrund af videoen.