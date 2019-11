Intet spor af Eriksen i ny Tottenham-nedtur

Tottenham fortsætter med at skuffe i Premier League. London-klubben er stadig blot noteret for tre ligasejre efter nu 12 runder, eftersom lørdagens hjemmekamp mod Sheffield United sluttede 1-1.

Tottenham ligger blot nummer 12 med sine 14 point.

Ud fra spil og chancer burde Tottenham endda være mest tilfreds med uafgjort, da oprykkeren fra Sheffield skabte mest i kampen og spillede friskt til.

Sent i kampen så det ellers ud til, at Son Heung-min skulle blive matchvinder. Han går ikke ligefrem stille med dørene for tiden.

Søndag var han så uheldig at tackle en Everton-spiller, så denne efterfølgende i et sammenstød brækkede anklen. Onsdag scorede han to mål i Champions League-sejren over Røde Stjerne. Og lørdag scorede han til 1-0 og var sit holds klart farligste.

Det fik Christian Eriksen aldrig mulighed for at blive. Danskeren måtte som så mange gange før i denne halvsæson tage plads på bænken fra start, og her blev han siddende.

Ligesom i onsdagens Champions League-kamp mod Røde Stjerne havde manager Mauricio Pochettino foretrukket argentineren Giovani Lo Celso på Eriksens normale position.

Tottenham havde som ventet et klart boldovertag, men Sheffield United var oftest mest nærgående i sine angreb.

Som da John Lundstram efter en halv time afsluttede resolut i feltet og ramte stolpen.

Tottenham var tæt på, da Harry Kane manglede marginaler for at komme først på en pasning til forreste stolpe, mens Son Heung-min forsøgte sig med en snedig afslutning, der lige akkurat sneg sig forbi opstanderen.

Sheffield United kom bedst ud til anden halvleg og lagde noget, der mindede om et pres. Efter seks minutter troede man også, at det skulle give mål.

Lys Mousset driblede sig på glimrende skudhold i feltet, men hamrede sin afslutning få centimeter forbi.

I stedet tog Tottenham føringen. En Sheffield United-spiller havde ellers brudt angrebet, men kom i eget felt til at aflevere til Son Heung-min, der var kvik i opfattelsen og scorede mellem benene på målmanden i det 58. minut.

Godt et minut senere svarede Sheffield United tilbage med David McGoldricks mål ved bageste stolpe.

Troede man.

For næsten fire minutter senere viste VAR, at en United-spiller tidligere i angrebet stod i offsideposition med en støvlespids, og målet blev annulleret.

Udeholdet lod sig dog ikke slå ud. 12 minutter før tid blev det endelig 1-1. George Baldock fik bolden i højre side af feltet, og hans tiltænkte indlæg fik et elegant skru, så bolden sejlede ind i fjerneste hjørne.

I slutfasen pressede Tottenham for sejrsmålet, men kom ikke nærmere end Lucas Mouras glimrede langskud, som keeper Dean Henderson verfede til hjørnespark.

Med resultatet ligger Sheffield United overraskende nummer fem med 17 point.

