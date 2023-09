Intet trøjesalg: United i Højlund-brøler

Rasmus Højlund.

Det var navnet på Manchester Uniteds helt store handel i løbet af sommerens transfervindue. Premier League-klubben gav således mere end 600 millioner danske kroner for angriberen.

Skal sælge trøjer

Og når du kommer til en ny klub som et stort navn, skal du ikke kun hjælpe på banen. Du skal også hjælpe med at sælge trøjer til tilhængerne.

Men det har 20-årige Rasmus Højlund ikke haft mulighed for i sin første tid på Old Trafford. I hvert fald ikke i den første måned.

Årsagen er bizar. Sådan lyder det fra flere medier i Storbritannien - blandt andet Daily Mail.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Manchester Uniteds officielle shop har nemlig ikke haft bogstavet 'Ø' som en mulighed til at trykke bag på diverse trøjer. Det relativt store problem tog mere end en måned at løse, hvis vi skal tro på Daily Mail.

Mediet skriver videre, at Manchester Uniteds brøler har fået flere fans til at kalde storklubben for 'inkompetent'.

Over 1000 for én trøje

Og det er da heller ikke utænkeligt, at englænderne er gået glip af en pæn pose penge ved ikke at kunne trykke et 'Ø'.

En Manchester United-trøje med Rasmus Højlund på ryggen kan nemlig koste på den anden side af 1000 danske kroner.

Heldigvis kan den unge dansker fortsat nå at sælge mange trøjer for gigantklubben.

Rasmus Højlunds kontrakt med Manchester United løber således frem til sommeren 2028 med option på yderligere et år.