Irriteret Thomas Frank: - Det må aldrig ske

Brentford løb søndag ind i et 3-0-nederlag ude mod Liverpool, og efterfølgende var Thomas Frank i ganske skidt i humør.

- Det er ikke første gang, at et hold taber 3-0 på Anfield, men det irriterer mig meget. Især fordi det tredje mål nemt kunne være undgået. Det må aldrig ske, lød det således, ifølge Liverpool Echo, fra Thomas Frank, med reference til Takumi Minaminos scoring i slutfasen.

- Jeg synes, at vi spillede 60 rigtigt gode minutter. Utroligt godt, velstruktureret, disciplineret og modigt spil, når vi ville fremad, mens vi var under pres. Vi forsvarede os dybt på fin vis, og vi gik ind i duellerne, når det var nødvendigt.

- Vi gav intet væk i åbent spil. De havde et par halve chancer på dødbolde, og vi begyndte at skabe farligere og farligere situationer. Og så vi indkasserer vi efter en dødbold. Det bør aldrig kunne ske. Hvis du vil have et godt resultat mod et verdensklasse-hold, et af de bedste hold i Premier League, så må du aldrig indkassere efter en dødbold.

- Det gjorde vi desværre. Jeg sagde til Jürgen (Klopp, red.), at jeg ville have elsket at have set, hvad der ville være sket, hvis den havde stået 0-0 ved pausen. Vi fik en chance til Mbeumo, derefter scorede de til 2-0 og så var det slut.

Næste kamp for Thomas Frank og Brentford er onsdag, hvor Manchester United kommer på besøg.