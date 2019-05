Italiensk medie: Udskældt manager skal til Juventus

Maurizio Sarri ser ud til at have været i spidsen for sin sidste kamp i Chelsea - nu skal han angiveligt til Juventus

Rygterne har været mange, men nu tyder alt på, at Maurizio Sarri ganske som ventet ikke er i spidsen for Chelsea næste sæson.

Han skal i stedet være træner i Juventus, der netop har skilt sig af med Massimiliano Allegri. Det skriver sportsmediet TuttoSport.

TuttoSport har nemlig billeder af Juventus-ejer og bestyrelsesformand Andrea Agnelli i et møde med Chelseas bestyrelsesformand Bruce Buck i Baku forud for Europa League-finalen, og de erfarer, at mødet drejede sig om frikøbet af den 60-årige italiener, der ellers har kontrakt to år endnu.

Det skulle dog ikke blive et problem for mangemilliardæren Agnelli.

Faktisk er Juventus så sikker i sagen, at flere af klubbens spillere allerede har fået beskeden om, at det bliver Sarri, der står i spidsen for klubben efter sommerferien, erfarer britiske Daily Mail.

Finale-sejren i Europa League over Arsenal var dermed sidste kamp i spidsen for Chelsea, der da også i løbet af sæsonen skulle have været tæt på at fyre Sarri. Derfor er klubben formentlig forberedt i forhold til at finde en afløser.

Her nævner engelske medier den tidligere Chelsea-kæmpe og nuværende Derby-manager, Frank Lampard, som det bedste bud på en afløser.

Se også: Chelsea og AC knuser Arsenal i målfest

TV-billeder afslører: Mkhitaryan-fans tilbageholdt i Baku

Se også: Drama før finale: Rasende træner udvandrer

Se også: Toptræner truer: - Hvis det er virkeligheden, smutter jeg