Jagter 'den nye Messi'

Præcis som dengang hvor Diego Maradonas karriere sluttede, så er man allerede nu i gang med at lede efter den 'nye Messi', og her er en af dem Velez Sarsfields Thiago Almada. Ham har Manchester City rettet blikket mod.



Det fortæller det engelske medie Sky Sports.



Medie afslører: Nu forhandler han med storklub

Her bliver det tilmed berettet, at Manchester City er i forhandlinger med den argentinske klub om den 18-årige midtbanespiller, som er blevet spået en stor fremtid. Det er da også blevet til syv kampe for Argentinas U20-landshold.



I øjeblikket har Almada to år tilbage af sin kontrakt med Velez Sarsfield, og det menes, at han har en frikøbsklasul på 135 millioner kroner. Derudover lader det til, at City ikke har planer om at hente en ny midterforsvarer ind efter afskeden med Vincent Kompany, der er blevet spillende manager i Anderlecht.



Thiago Almada har spillet 16 kampe for Velez' førstehold, hvor det er blevet til tre mål og to assister for den 171 centimeter høje argentiner.

Hvis det lykkes for Pep Guardiola og resten af City-ledelsen at hente Almada til klubben, så bliver han den tredje nye spiller til klubben efter man også har fået både Angelino og Rodri ind på førsteholdet denne sommer.



