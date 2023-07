Jagter Højlund: Nu melder United-chef ud

- Vi gør alt, hvad vi kan.

Erik ten Hag lægger ikke skjul på, at Manchester United gør sit ypperste for at købe en ny angriber til førsteholdstruppen denne sommer.

Og selvom den hollandske manager ikke siger det direkte, det er der læssevis af gode grunde til, så peger pilen på danske Rasmus Højlund.

Stjerneskuddet fra Atalanta har gennem længere tid været kædet sammen med United, spørgsmålet er så bare, om de to klubber kan blive enige om en pris.

Ifølge ten Hag gør United fremskridt i arbejdet – dog igen uden at sætte navn på hverken klub eller spiller, man er i kontakt med.

- Der er fremskridt, men du ved, hvordan det fungerer. Når vi har ham, siger jeg det.

Jo hurtigere des bedre

- Det eneste jeg kan sige er, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at få det i hus. Var det op til mig, blev det gjort her og nu. Jo hurtigere jo bedre, fordi vi skal have integreret ham i truppen og måden, vi spiller på, siger Erik ten Hag.

Prisen er angiveligt årsagen til, de to klubber ikke er er blevet enige endnu. Og ifølge rygtebørsen i europæisk fodbold er de fortsat et godt stykke fra hinanden. Således vil Atalanta have 750 millioner kroner for ham, mens Uniteds bud ikke er kommet over 500 millioner kroner.

- I den perfekte verden var han her allerede, men man får ikke altid de ideelle situationer som manager, og så må man håndtere situationen på bedste vis, siger Erik ten Hag.

Vil have mere end Rashford

Det kunne være Kylian Mbappé, han refererer til. United er blandt de klubber, der har vist interesse for franskmanden. Det smager dog mere af Real Madrid (eller milliarderne i Saudi-Arabien?), og United synes ikke interesseret i at betale så meget for en ny angriber. Trods alt.

Foreløbig har storklubben hentet midtbanespilleren Mason Mount i Chelsea samt målmand André Onana i Inter.

Men angrebet skal også have mere tyngde. Marcus Rashford, der bankede bolden i nettet imponerende 30 gange sidste sæson, er ikke nok. Resten af holdet skal også levere.

- Vi underpræsterer, og det er vi klar over. Så der skal komme mere fra andre dele af holdet også. Derfor kigger vi efter målscorere, har ten Hag sagt.

Anthony Elanga bliver det ikke. Han er røget til Nottingham Forest, og Anthony Martial er det svært at have alt for høje forventninger til efter en skadesplaget sæson. Franskmanden er dog tilbage i fuld vigør.

Til gengæld ser det ud til, at Atalanta har Rasmus Højlunds afløser på trapperne. I hvert fald menes diverse transfer-journalister og medier, at Almerías El Bilal Touré ventes at skrive kontrakt tirsdag, og at det kommer til at koste Atalanta 230 millioner kroner.