Jagter stjernespiller fra rivaler

Chelsea er efter sigende ude efter Arsenal-spilleren Pierre-Emerick Aubameyang. Den blå del af London mangler en angriber, og det kan gå ud over The Gunners

I Chelsea vader de ikke ligefrem i angribere.

Tre styks har de haft til rådighed i forårssæsonen.

Derfor skal Frank Lampard have udset sig flere angribere, der for tiden rygtes til The Blues.

Nu skulle London-klubben angiveligt være interesseret i at føje Pierre-Emerick Aubameyang, der til dagligt spiller i Arsenal, til truppen, skriver ESPN.

Derfor bliver der holdt et vågent øje med London-rivalernes kontraktforhandlinger med Aubameyang.

Hans kontrakt står nemlig til at udløbe næste sommer.

Efter Arsenal flere gange har set spillere forlade klubben gratis ved kontraktudløb, har de nemlig en politik om, at spillere senest skal sendes videre, når der resterer 12 måneder af deres kontrakt.

Aaron Ramsey er en af de spillere, der tog videre fra Arsenal gratis ved kontrakudløb. Han skiftede til italienske Juventus. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Pierre-Emerick Aubameyang blev gjort til Arsenal-kaptajn tilbage i november, da Granit Xhaka blev frataget rollen.

Det var også planen, at The Gunners ville have forsøgt at lande en ny kontrakt med kaptajnen, men på grund af coronavirussens udbrud er forhandlingerne udsat på ubestemt tid.

Aubameyeng har da også tidligere givet udtryk for, at han er tilfreds med sin tilværelse i klubben, og at han godt kunne se sig selv forlænge kontrakten.

Det er måske et meget godt tegn for Arsenal.

Da Pierre-Emerick Aubameyang spillede i Dortmund, holdt han ikke sine tanker om et muligt klubskifte for sig selv.

Der fik han til sidst mundkurv på og blev bedt om at holde sine fremtidstanker for sig selv.

Det endte da også med et grimt skifte, hvor Pierre-Emerick Aubameyeng angiveligt tvang skiftet igennem ved at agere knapt så professionelt.

30-årige Aubameyeng skiftede til Arsenal fra Dortmund i starten af 2018.

Han er det dyreste indkøb i The Gunners historie.

Pierre-Emerick Aubameyang tvang angiveligt sit skifte til Arsenal igennem, da han spillede for Borussia Dortmund. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

