Jagtet af vrede fans: - Pikhoved!

Man skal ikke kigge mange gange på Premier League-tabellen for at se, at Everton er i en rædderlig tilstand, men lørdagens 1-2-nederlag til Souhampton blev alligevel for meget for en gruppe fans.

Videoer på sociale medier viser, hvordan vrede Everton-supportere gik på gaden for at vise deres utilfredshed med spillerne, og det gik særligt udover den 21-årige angriber Anthony Gordon samt stopperen Yerry Mina.

Det skriver Daily Mail.

Everton-manager Frank Lampard er en presset mand. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Beskidte ord som 'pikhoved' og 'mider' og 'rotter' fløj gennem luften, da Gordon forsøgte at forlade Goodison Park i sin bil.

Hurtigt afsted kom han ikke, for fansene ville frem til bilruden for at tale med ham, mens ordensmagten forsøgte at stilne optøjerne.

Frank Lampard lider i det hele taget i Everton-trænersædet. Ikke siden 22. oktober har hans tropper vundet en kamp i Premier League, og derfor er de faretruende tæt på nedrykning.

I de seneste tre kampe er målene sejlet ind. Ni af slagsen.

Mens Anthony Gordon kæmpede for at slippe væk i sin bil, endte forsvarsspiller Yerry Mina, der tilbragte hele lørdagens kamp på bænken, i en ophedet diskussion med flere sur fans.

Efter et par hårde gloser frem og tilbage sluttede det imidlertid fredligt. På en video ser man i hvert fald Mina give hånden til en af de fans, han debatterede med.