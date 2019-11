Januar-skifte nærmer sig: - Hvorfor satse på Eriksen?

Mauricio Pochettino fik Tottenham tilbage til toppen af engelsk og europæisk fodbold, men trofæskabet står stadig tomt.

Nu er argentineren fortid i det nordlige London, og José Mourinho er i stedet ny manager - eller 'head coach', som titlen retteligt lyder - med en kontrakt til 2023.

Der er mange meninger om Mourinho. Titler er han dog garant for. ‘The Special One’ har hentet trofæer i de fem seneste klubber, han har været manager i.

- Jeg kommer ikke til at stille mig op i køen af alle de vismænd, som mener, at det er den dårligste ansættelse, der har været i fodboldverdenen nogensinde.

- Det dummeste, man kan sige, er ‘tænk at ansætte en, som minder så lidt om Mauricio Pochettino’, fordi man skal jo lige præcis ansætte en, der ikke minder om Pochettino, siger Discoverys fodboldekspert Morten Bruun til Ekstra Bladet.

- Det er et dristigt valg. Daniel Levy (bestyrelsesformand i Tottenham, red.) er godt klar over, at den lige umiddelbart får svært ved at glide ned hos Tottenhams supportere, men på den måde, synes jeg, at det er et stærkt valg.

- Det kan være Tottenhams håb, at han nu vil vise alle dem, der siger, at han er færdig, at de tager fejl, siger Morten Bruun.

Der bliver masser af muligheder for at modbevise kritikerne den kommende tid.

De næste tre uger byder på seks kampe for Mourinho, Eriksen og Tottenham – blandt andet et besøg på portugiserens gamle hjemmebane Old Trafford, mens Bayern München på Allianz Arena også venter i Champions League.

Det blev til to trofæer i Manchester United. Liga Cuppen og Europa League i 2017 - og så Community Shield, hvis man altså tæller den med. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

José Mourinho er kendt som en manager med en defensiv spillestil. Samtidig udløber Christian Eriksens kontrakt til sommer. En cocktail, der ikke er god for den danske stjerne.

- Umiddelbart tænker jeg ikke, at det er en fordel for Christian Eriksen. Pochettino har altid været meget glad for Eriksen. Mourinho vil være i sin gode ret til at kigge på Eriksen og konkurrenterne og sige ‘Dele Alli har lige lavet en ny kontrakt. Christian Eriksen forlader os til sommer, så jeg satser på Dele Alli’.

- Det vil bestemt ikke være unaturligt, medmindre det lige præcis er den ansættelse, der får Christian Eriksen til at forlænge sin kontrakt med Tottenham, men ellers så er det absolut ikke en fordel for Christian Eriksen.

Der kan blive længere vej til spilletid for Eriksen i Spurs, efter at Mourinho er kommet til. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

- Det her managerskifte forstærker muligheden for, at Eriksen er væk til januar. Hvorfor skulle Mourinho satse på Eriksen? Så er han da mere interesseret i at få nogle midler til rådighed i januar, siger Morten Bruun.

Tottenham kan næppe få mange millioner for Eriksen i vinterens transfervindue, men storklubben har mulighed for at få frigivet en plads i spillertruppen og en større millionløn.

Samtidig er det vigtigt for danskeren, at han får fast spilletid i løbet af foråret for at være i kampform til det kommende EM på hjemmebane. Derfor kan Tottenhams managerskifte også betyde ny klub for Eriksen, men hvilke muligheder har danskeren? Det kan du læse MEGET MERE OM HER.

