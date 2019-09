- Jeg følte mig som et barn under Laudrup

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af

- Jeg tror, at Alejandro kan gøre det her, som Coutinho har gjort i Liverpool. Jeg kan huske, da Coutinho ankom. Han kom fra Inter og havde meget at lære, men nu er han en af de vigtigste spillere i Liverpool. Med tiden kan Pozuele gøre det samme her, for han har de sammen evner med bolden.

Sådan lød det i oktober 2013, da daværende Swansea-manager Michael Laudrup fortalte om klubbens nye spanske spiller Alejandro Pozuelo.

Knap seks år senere har spanieren i en alder af næsten 28 år stor succes i den amerikanske MLS hos canadiske Toronto FC, men tiden i Swansea glemmer han ikke, for efter Laudrups fyring fire måneder efter det berømte Coutinho-citat så rykkede den nye manager Gary Monk ham væk, så han trænede alene væk fra resten af truppen.

- Det var en de værste oplevelser, jeg nogensinde har haft i fodbold, siger Pozuelo til The Athletic.

Pozuelo følger dog heller ikke, at han var klar til at spille så meget, som han gjorde under Laudrup, hvor det blev til spilletid i 22 af de første 24 ligakampe.

- Jeg følte mig som et barn. Jeg var ikke moden nok til at håndtere fodbolden, siger Pozuelo.

Artiklen fortsætter under billederne

Michael Laudrup gav masser af spilletid til Alejandro Pozuelo, som han så en ny Coutinho i, men efter Laudrups fyring gik det helt galt for spanieren, der nu sprudler. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Pozuelo i en af de mange kampe, han fik under Michael Laudrup i Swansea - da Laudrup var væk, så måtte spanieren træne alene væk fra resten af holdet. Foto: Stefan Wermuth/Ritzau Scanpix

Pozuelo i aktion i MLS-allstar-kampen mod Atletico Madrid. Foto: Kim Klement/Ritzau Scanpix

Genoplev hele dramaet: Da Swansea fik nok af Laudrup - og hans agent

Balladen der kostede diplomaten jobbet

Se også: VM-helt afslører: Nu er jeg interessant for ældre kvinder

Den offensive midtbanespiller kom til Ray Vallecano og spillede lidt, men det var først, da han skiftede til Genk i Belgien, at det store gennembrud kom.

- Det sker nogle gange, når du er i en klub, at folk ikke mener, du har kvaliteten. Men så skifter du klub, og så har du pludselig helt sikkert kvaliteterne og viser det, siger Pozuelo, der henviser til trænerens tillid som det afgørende for gennembruddet i Belgien.

Efter knap fire år i Genk skiftede han i marts til Toronto som afløser for ligaens bedste spiller Sebastian Giovinco og med 10-tallet på ryggen har han scoret 11 gange i 27 kampe - heriblandt en såkaldt Panenka-scoring på straffespark.

Så Laudrup så ikke helt forkert, da han så evnerne i den dengang 22-årige Betis-spiller.

Se også: Tredje hjul i storklub: Hvad laver Arnesen?

Værsgo - her er 43 gratis spillere til din klub

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag

Se også: Stjernen vil vide alt: - Han spørger til Laudrup