Der var en ganske særlig grund til, at Troy Deeney udtalte sig kritisk om udsigten til genoptagelsen af træningen i Premier League.

Hans blot fem måneder-gamle søn er syg og har svært ved at trække vejret selv, fordi han er blevet født for tidligt.

Derfor var det egentlig ikke så svær en beslutning at tage for Premier League-spilleren. Han ville simpelthen ikke tage nogle chancer med sit barns helbred.

Til stor undren og frustration, ja endda vrede blandt nogle fans.

Det fortæller han nu i et interview med CNN Sport.

Både på de sociale medier og på gaden blev han mødt af svinske beskeder og tilråb, der i den grad chokerede Deeney.

- Jeg har set kommentarer relateret til min søn, og der var nogen, der sagde: 'Jeg håber, din søn får coronavirus', fortæller han.

Eksperten råder: Fidusen du overser

- Det er det sværeste for mig. For hvis jeg reagerer på det, vil folk bare sige 'Aaaah, vi fik ham', og så fortsætter de bare, siger han.

På vej tilbage

Sammen med Danny Rose er han blandt de mest kendte spillere, der har udtryk bekymring om åbningen. De reaktioner der er fulgt i kølvandet holder sandsynligvis andre fra at sige deres mening - af frygt for at rende ind i samme form for shitstorm. Mener Deeney.

- I en tid, hvor alt handler om mental sundhed, og alle siger: Sig noget, sig noget... Danny Rose åbnede munden...og jeg åbnede munden, og vi blev begge fuldstændig gennemtæsket for det, siger han.

Der løb også nogle kritiske kommentarer ind, fordi hans kommentarer kunne ses som et forsøg på at få lukket sæsonen, nu Watford FC på en aktuel 17. plads balancerer på vippen til en nedrykningsplads. Så man altså kunne undgå nedrykning.

Onsdag besluttede de 20 klubber samstemmende at tage hul på fase to i den såkaldte 'Return to Training protocol', der indebærer, at spillerne kan vende retur.

Også Troy Deeney.

Ikke på grund af de kommentarer, han er løbet ind i, men fordi sundhedsfagligt personale fra myndighedernes side har sikret ham, at der bliver truffet de nødvendige foranstaltninger i bestræbelserne på at sikre, at smitterisikoen er så lav som overhovedet muligt.

Se også: Deler utallige nøgenbilleder: Derfor gør de det

Se også: - Han dræbte mig nærmest

Se også: Sikke en brøler: Brugte sexdukker som fans

Nu går det endelig løs! Så stærk er din klub