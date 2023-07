'Jeg kører selv Harry Kane til München'

Alan Shearer er klar til at starte bilen og fragte Harry Kane og familien til München. Alt for at Spurs-stjernen ikke napper hans rekord

Hvis Harry Kane kommer overens med Bayern München om en kontrakt, så får han og familien ikke problemer med at skaffe kørelejlighed.

Det forsikrede Alan Shearer onsdag.

- Hvis Harry vil skifte til Bayern, kører jeg hans fucking bil selv; Alt for at beskytte min Premier League-rekord, skrev han i en klumme for The Athletic.

Og referencen er ligetil for de fodboldinteresserede:

Shearer er indehaver af den forbløffende rekord for flest mål i ligaen, siden omstruktureringen i 1992. Han scorede 260 mål for Blackburn Rovers og Newcastle United op gennem 1990’erne.

Kane er toer på den liste. Foreløbig med 213 mål.

- For at være ærlig, synes håbet dog fortabt, kommer det fra Shearer.

Og det er ikke fordi, han tror, Kane ender med at blive i engelsk fodbold. Nej, selvom bomberen tager et par sæsoner i Bundesligaen, kan han stadig vende retur og gøre kål på Shearers rekord.

Alan Shearer i Moskva i 2018 under VM. Foto: David Klein/AP/Ritzau Scanpix

- Han passer godt på sig selv, er snart 30, og han har navigeret fint uden om store skader. Han vil fint være i stand til at komme tilbage til England om et par år og banke nok mål ind til at overgå mig, kommer det.

- Men stadig…giv mig de nøgler og en gps, og så kører vi…!

Angiveligt er Bayern München parat til at smide 70 millioner euro – svarende til 520 millioner kroner – for at få papir på den engelske landsholdsanfører.

Han har kontrakt et år mere og vil altså kunne rejse transferfrit næste sommer.

Der er ingen tvivl om, at Kane nok gerne vil overgå Shearer. Men målmaskinen kunne nok også godt tænke sig at vinde et eller andet. Foreløbig er han trods sine mange, mange mål for Tottenham stadig uden pokaler i karrieren.

Shearer var en målmaskine i 1990'erne. Foto: Owen Humphreys/AP/Ritzau Scanpix

Kane er i øvrigt nummer 19 på listen over spillere med flest mål i den bedste engelske række. Altså medregnet de 100 år før Premier League blev introduceret. Shearer er nummer fem på den liste...

Og så for en god ordens skyld, hvis Shearer ender med at gøre alvor af det:

Når først man er ude af London, skal man til Dover og finde tunnellen mod Calais. Derpå ad A26 mod Reims nord om Paris, til venstre mod Metz og derpå Strasbourg, inden man krydser grænsen.

Baden-Baden, Karlsruhe, Stuttgart og Augsburg skal passeres, inden München dukker op i horisonten. Der er 1147 kilometer og burde kunne tilbagelægges på 13 timer, hvis vinden er i ryggen.