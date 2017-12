'Jeg lærte Zlatan at skyde'

For en angriberen er det uden tvivl allervigtigst – ja, faktisk essentielt – at kunne lave mål, og gerne masser af dem. Tidligere i karrieren havde Zlatan Ibrahimovic bare et problem med, at han ikke skød specielt godt, men det blev der gjort noget ved, da han skiftede fra Ajax til Juventus i 2004.

- Da Ibrahimovic kom til Juventus, skød han ikke godt. Mino Raiola sagde til mig, at Zlatan var stærk og ødelagde målmandens hænder. Jeg fortalte ham, at det eneste, han i øjeblikket ødelagde, var vinduet i fitnesscenteret, forklarer Capello til Sky Italia.

- Så begyndte Ibrahimovic at træne hver eneste dag, og vi ved selvfølgelig alle sammen, at han forbedrede sig meget.

Zlatan Ibrahimovic skiftede videre til Inter, Barcelona, AC Milan, PSG og nu Manchester United.

Fabio Capello prøvede at hente Zlatan Ibrahimovic til Roma, men det lykkedes som bekendt ikke.

Fabio Capello forklarer i interviewet også, at den bedste spiller, han har træner, er Ronaldo.

