- Jeg tør ikke sige, at vi er reddet

Det snerper til i Premier League. Frem mod slutningen af maj skal der i begge ender af tabellen kæmpes om placeringerne.

Danskerklubben Brentford befinder sig i sin første sæson efter oprykningen sidste år i den tunge ende, men træner Thomas Frank er inden holdets sidste seks kampe ikke så fokuseret på kampen om overlevelse.

Det ser da også lovende ud for London-holdet, der på 13.-pladsen har 12 point ned til første hold under nedrykningsstregen, Burnley, der ganske vist har spillet to kampe færre.

- Jeg tør selvfølgelig ikke sige, at vi er reddet. Også fordi vi ikke rigtigt har snakket om, at det kun handler om overlevelse, lød det fra Thomas Frank på et pressemøde fredag.

- I hele sæsonen har vi egentlig prøvet at være fokuseret på den berømte ene kamp af gangen og at ende så højt som muligt. Det er stadig det samme. Selvfølgelig ved jeg også godt, hvor vigtigt det er at blive.

Efter en sløj start på 2022 har Brentford fået vind i sejlene. Fire af de seneste fem ligakampe er endt med sejre. Blandt andre over Chelsea og West Ham.

Christian Eriksen fik debut for Brentford 26. februar. Foto: David Klein/Reuters

Thomas Frank mener, at hans hold hele året har præsteret godt, men nu er resultaterne altså også begyndt at komme. I den danske træners øje har Brentford momentum for tiden, og det kan mærkes i det daglige.

- Nu er det jo ikke fordi, at man er ked af det hele ugen, fordi man har tabt, men det er klart, at det giver lidt ekstra smil, når der - som der er lige nu (fredag eftermiddag) - er 21 grader, solen skinner, og vi har vundet de sidste to kampe og præsteret godt, siger Frank.

- Det giver lige lidt ekstra energi i benene, når man træder ind på træningsanlægget. Men nøglen til at få de bedste præstationer over tid er at holde et jævnt, højt niveau, i alt hvad man gør.

Lørdag kan Brentford komme et skridt nærmere endnu en sæson i Premier League, når Watford, som ligger næstsidst, venter på udebane. Kampen går i gang klokken 16 dansk tid.

