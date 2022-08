Romelu Lukaku åbner op i et nyt interview og fortæller om den seneste tid i Chelsea, der langtfra var en dans på røde roser for den belgiske angriber

Glæden var stor hos Chelsea og Romelu Lukaku, da parterne i sidste sæson gav hinanden hånd på en femårig aftale på Stamford Bridge.

- Jeg vil prøve at hjælpe Chelsea med at vinde flere titler, sagde den belgiske angriber på daværende tidspunkt.

Men Lukaku kunne ikke leve op til de store forventninger i London, hvor det blot blev til otte mål i 26 optrædener i Premier League.

I et nyligt interview med mediet DAZN sætter den belgiske landsholdsspiller ord på den svære tid i Chelsea.

- Jeg troede, jeg ville blive en helt der (i Chelsea, red.), men det var ikke tilfældet, fortæller Lukaku til DAZN ifølge RMCSport og fortsætter:

- Mange ting gik galt. Jeg tror, at alle på et år har glemt de ting, jeg kan på banen.

Lukaku kommer ikke i aktion for Chelsea i denne sæson. Han er blevet lejet ud til Inter. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Hjem til Inter

Chelsea betalte ikke færre end 855 millioner kroner for Romelu Lukaku i fjor, men i denne sæson er der altså ingen Lukaku på Stamford Bridge.

Den belgiske angriber er blevet lejet ud til Inter, hvor parterne også har mulighed for at forlænge opholdet.

Landsholdsspilleren har tørnet ud for Chelsea over to omgange. Første gang i perioden 2011 til 2014 og senest i sidste sæson, hvor Lukaku i alt scorede 15 mål i 44 kampe for sin engelske arbejsgiver.

Nu er hovedpersonen altså tilbage i Inter, hvor han står noteret for 64 mål i 95 optrædener. Lukakus første opgave bliver senere i dag, lørdag, når Inter gæster Lecce i Serie A.

