Jesus dobbelt målskytte mod Burnley

Mesterholdet Manchester City er for en stund tilbage på andenpladsen i Premier League, efter at holdet tirsdag vandt udekampen mod Burnley med 4-1.

City kom på 32 point og pressede sig forbi Leicester på bedre målscore, men Kasper Schmeichels klub kan tage andenpladsen tilbage, hvis det bliver til point i onsdagens hjemmekamp mod Watford.

Men nok så vigtigt for City. Afstanden til Liverpool blev mindsket til otte point, men førerholdet kan øge igen, når Everton onsdag gæster Anfield.

City dominerede kampen i stort set alle 90 minutter, og man var aldrig rigtig i tvivl om, at det ville ende med favoritsejr. Den banede særligt Gabriel Jesus vejen for med de to første mål.

Jesus havde tidligt i kampen haft bolden i nettet, hvor han dog var i offsideposition, men efter 23 minutter var den god nok.

I en hurtig omstilling afleverede David Silva ud til Jesus i venstre side, og den brasilianske angriber trak ind i banen på kanten af feltet, hvorfra han krøllede bolden ind i modsatte hjørne til 1-0. Et flot mål.

Fire minutter efter pausen blev det til 2-0. Bernardo Silva sendte efter et mønsterangreb et perfekt indlæg ind i feltet, hvor Jesus med en helflugter dirigerede bolden i nettaget med vristen.

Målene var perler på en snor. Midtvejs i halvlegen havnede en clearing på kanten af straffesparksfeltets bue, og den spanske midtbanespiller Rodri kanonerede bolden i nettaget til 3-0.

Fire minutter før tid driblede indskiftede Riyad Mahrez sig fri lidt uden for feltet og scorede fladt til 4-0. Men Burnley fik dog det sidste ord, da Robbie Brady klappede reduceringen ind to minutter senere.

I tirsdagens anden kamp vandt Crystal Palace hjemme med 1-0 over Bournemouth, selv om Crystal Palace spillede i undertal i det meste af kampen, efter at Mamadou Sakho fik direkte rødt kort efter 18 minutter.

Danske Phillip Billing fik de første 81 minutter på Bournemouths midtbane. Jeffrey Schlupp scorede sejrsmålet et kvarter før tid.

Klopp advarer: Klar til indkøb

Hooligans begår hærværk på FCK-anlæg

Se også: Skandale - vrede fans afbryder fodboldkamp