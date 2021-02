Joachim Andersen: Derfor måtte jeg væk

Far så talentet i første kamp

Jacob Andersen, der ud over at være Joachims far er forretningsmand, så tidligt, at Joachim kunne noget med en bold.

- Hvornår vidste du, at Joachim havde et talent ud over det sædvanlige?

- Det tror jeg allerede i hans første kamp. Joachim var fire-fem år, og i hans første kamp skulle de spille mod Ejby. De vandt 16-0, og Joachim scorede de ti af målene, smiler Jacob Andersen.

- Og Joachims træner lod Joachim stå ude mere end halvdelen af tiden, fordi han syntes, det var synd for Ejby. Joachim bare gik ind og tog bolden og løb op og scorede.

- Hvordan vil du beskrive din indvirkning på Joachim og hans karriere?

- Jeg har altid kunne se, at han havde et talent. Og jeg tror, det er Mærsk Mc-Kinney Møller, der har sagt, at talent forpligter.

- Jeg syntes, at det var ærgerligt, hvis han ikke holdt sig inde på sporet. Og det kan jo nogle gange være et hårdt spor at blive inde på, hvis det er, man gerne vil lykkes, for han gik jo med den der drøm i maven, uden at han på det tidspunkt vidste, hvad det ville sige at være professionel fodboldspiller. Men det var det, han ville.

- Så jeg prøvede at guide ham, så godt jeg nu kunne. Det kan jo lyde sådan lide pacer-agtigt, men det tror jeg så omvendt, at han er glad for i dag, lyder det fra faderen.