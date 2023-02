Joachim Andersen langer ud efter Brentford-stjerne

Crystal Palace smed sejren dybt inde i tillægstiden, da Patrick Vieiras mandskab lørdag gæstede Thomas Frank og Brentford.

Vitaly Janelt fik udlignet til 1-1 i det 96. minut, og efter pointtabet var Joachim Andersen selvsagt i halvdårligt humør.

Og det kom til at gå ud over Brentford-angriberen Ivan Toney, som ifølge Joachim Andersen har en irriterende tendens til at filme. Toney forsøgte i begyndelsen af anden halvleg at tilkæmpe sig et straffespark, hvorefter Joachim Andersen og Brentford-profilen endte i en ophedet diskussion.

- Han er glad for at lade sig falde nemt. Det vidste jeg. Han fortjente klart et gult kort. Man ser det ret ofte med angribere, lød det, ifølge Daily Mail, fra Joachim Andersen efter slutfløjtet.

Ivan Toney fik ikke et gult kort i situationen, og i sidste ende lykkedes det så Brentford at fastholde den ubesejrede stime, der begyndte helt tilbage i oktober.

Brentford ligger i skrivende stund nummer ni i Premier League, mens Crystal Palace ligger nummer 12.

