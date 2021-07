Joachim Andersen er tilbage i Premier League

Crystal Palace har købt forsvarsspilleren og har nu fået papir på ham frem mod sommeren 2026.

Det oplyser Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Han forlader dermed Lyon bare to år efter, de gjorde ham til den dyreste danske spiller nogensinde med en tårnhøj købssum på 225 millioner kroner.

- Jeg er utroligt stolt over at komme til Crystal Palace og komme til at spille i verdens bedste liga, siger Joachim Andersen til klubbens hjemmeside.

I sin nye klub kommer han til at spille under Arsenal-legenden Patrick Vieira, og franskmanden ser et stort lys i sin nye forsvarsspiller.

- Klubbens ledelse og Patrick Vieira har givet mig stærke forsikringer om, at de tror på mig, kender mine kvaliteter og vil have mig til at spille en vigtig rolle på holdet, fortæller Andersen videre til hjemmesiden.

Erfaring fra øverste hylde

Det er ikke nyt for Joachim Andersen med en tilværelse i Premier League. Han har netop overstået et lejeophold i Fulham og fik i sidste sæson 31 kampe i den bedste engelske række.

Han bliver Crystal Palaces fjerde tilgang i dette transfervindue, og de er meget begejstrede over at få danskeren til klubben.

- Med Joachim har vi tilføjet endnu en dygtig forsvarsspiller til vores hold. Han er en spiller med Premier League og international erfaring, og vi er ekstremt glade for at byde ham velkommen til Crystal Palace, siger klubbens formand Steve Parish.

Danskeren er vel bevandret i Europas bedste ligaer, og det er foruden Premier League og Ligue 1 blevet til kampe for Sampdoria i Serie A og Twente i Æresdivisionen.

Joachim Andersen kan indtil videre skrive otte A-landskampe på CV'et, og han var senest i aktion under EM, da England slog Danmark ud.