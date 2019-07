John Faxe vender tilbage til Arsenal

John 'Faxe' Jensen og Arsenal har en speciel historie sammen. I fire år fra 1992-96 huserede Faxe på midtbanen for den engelske storklub, hvor han var med til at vinde tre store titler. De vandt sammen FA Cup'en, Liga Cup'en og Europa Cup'en for pokalvindere.

Nu bliver de genforenet på en helt anden måde.

Ekstra Bladet kan således afsløre, at den engelske storklub har ansat John Faxe Jensen i en rolle som ansvarlig for scouting af talenter i hele Skandinavien.

Skal finde talenterne

John Faxe Jensen har heller ikke grund til at skjule sin nye udfordring, da Ekstra Bladet konfronterer ham over telefonen.

- Det er korrekt, at jeg skal arbejde for Arsenal. 1. juli startede jeg i jobbet som chefscout for klubben i Skandinavien.

- I første omgang skal jeg finde talenter til klubbens akademi, men på sigt håber jeg at bidrage med scouting af spillere til Premier League-mandskabet, siger John 'Faxe' Jensen til Ekstra Bladet.

54-årige Faxe kalder det et ønskejob, han nu er gået i gang med, fordi han fortsat kommer til at arbejde i fodboldbranchen.

- Efter mere end 20 år som træner føler jeg, at jeg har fingeren på pulsen i fodboldbranchen. Siden jeg stoppede i Fremad Amager, har jeg arbejdet lidt for et agentfirma i USA, hvor jeg har scoutet spillere i Europa og specielt Skandinavien. Det har været enormt spændende. Nu fortsætter jeg i samme spor med fokus på de unge talenter, forklarer han.

Foto: Jakob Jørgensen

Skal være tidligt ude

Udgangspunktet for den nye udfordring til John Faxe er, at han kommer til at se rigtig meget ungdomsfodbold i hele Skandinavien den kommende tid.

- Der er en ny tendens, hvor klubberne henter de unge talenter meget tidligt i dag. Det gør de, så de kan forme dem selv. Konkurrencen er derfor stor, og det betyder, at vi skal have fulgt talenterne, fra de måske er 12-13 år for at vurdere, om de er klar til så stort et spring, som Arsenal vil være, når de kan skifte klub, forklarer han.

Fra sin tid i Brøndby fandt Faxe Martin Retov i Køge, mens det også var Faxe, der havde et særdeles godt øje til det unge, svenske talent Johan Elmander.

På Premier League-niveau har Arsenal historisk haft flere skandinaviske spillere: Fredrik Ljungbjerg, Stefan Schwartz, Rami Shaaban, Sebastian Larsson, Anders Limpar, John 'Faxe' Jensen, Nicklas Bendtner og Sebastian Svärd.

John 'Faxe' Jensen har de senere år også fungeret som fodboldekspert på Discovery, men her vil man ikke stå EM-helten i vejen for nye udfordringer:

- Vi er glade på Johns vegne over den jobmulighed, han nu har fået. Det er både et omfattende og spændende projekt. Vi håber stadig at kunne trække lidt på ham i forbindelse med vores dækning af de engelske pokalturneringer, siger Anders Bay, sportschef på Discovery.

