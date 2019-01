Jorder Mourinho: - De borer jo kniven ind i ham

Forvandlingen er voldsom i Manchester United, og det må ikke være sjovt at se på for José Mourinho, mener engelsk klummeskribent

Aftalen med beIN Sports er økonomisk dejlig for José Mourinho, der angiveligt tjener i omegnen af en halv million kroner per kamp for sin medvirken som ekspert.

Og skønt for portugiseren igen at have noget at rive i ovenpå fyringen i Manchester United før jul.

Men det må sandt for dyden have været slemt for ham at opleve klubbens sejrsgang, siden han stoppede. Otte sejre i otte kampe er så godt som uhørt i toppen af engelsk – og international – fodbold.

Folk er på stribe faldet på knæ for hans efterfølger fra Norge, og nu skræppes der godt op om, at Ole Gunnar Solskjær bør have en længere kontrakt end den, der udløber til sommer.

Og så er der spillerne. Dem der er de samme som under Mourinho. Dem der sled og slæbte, der nogle gange lignede saltstøtter, og som efterfølgende har fået smil på læben og nu rammer indersiden af stolpen frem for ydersiden.

Ledelsen bør handle nu

Deres optur er som knive, der borer sig ind i sjælen på Mourinho.

Sådan skriver Stephen Hunt, der er klummeskribent hos den engelske avis The Independent.

- Uden at sige et ord borer spillerne kniven ind i Mourinho. Deres tidligere chef bliver nødt til at fortælle flere sjove historier hos beIN Sports for at bevare sit renommé, ellers vil selv han finde det svært at få et job i en førende klub, skriver Hunt.

Han overdynger i sin klumme holdet med rosende ord.

- Hvis de ikke allerede har planlagt det, burde Manchester United hyre Ole Gunnar Solskjær, hjælpe ham gennem transfervinduet, hjælpe med at sikre nye aftaler med David de Gea og Anthony Martial og påbegynde planlægningen af sommeren og næste sæson, skriver han.

Storklubben bør stikke den tidligere angriber en bonus, for, som Hunt formulerer det:

- Louis van Gaal, José Mourinho og Antonio Conte ville have banket hårdt på døren til bestyrelsesrummet og truet med at skride, hvis de ikke fik fireårskontrakter.

Stephen Hunt var på plads på Emirates Stadium fredag aften, da Manchester United slog Arsenal ud af FA Cup’en med 3-1. Og Hunt var imponeret over, hvad han så.

- Jeg så mønstret, der tydeligvis var baseret på Alex Fergusons hold tidligere med den rigtige mentalitet, en frihed i spillet – men fortsat under en fast struktur. Man kunne fra første parket se, når Alexis Sánchez, Romelu Lukaku og Jesse Lingard omgående gik i position. Og det skete med smil på læben og med lyst til at spille fodbold. Deres jubel er tydelig. De ville alle være med i jubelen over scoringerne. De nød det, skelede ikke ud til bænken og frygtede at have det sjovt, skriver han.

Interessant kampprogram forude

- Hvor Mourinho syntes at have suget alt liv ud af holdet, har Solskjær utvivlsomt bragt feel good-faktoren tilbage, hvilket blev illustreret effektivt med den underholdende indsats fredag.

Han peger på den måde, Solskjær gør brug af folk som Lukaku, Sánchez, Lingard og Pogba samt makkerparret i forsvaret, Eric Bailly og Victor Lindelöf.

Og ikke mindst indskiftningerne af Anthony Martial og Marcus Rashford.

- Kan I forestille jer, hvordan Arsenal-spillerne må have følt det, da de blev skiftet ind i det sidste kvarter? For ti uger siden ville de udskiftninger under Mourinho have vist sig meningsløse, men så snart de stod klar på sidelinjen, vidste jeg, at et tredje United-mål var på vej, skriver Hunt.

José Mourinho blev udpeget som ny manager i United i maj 2016. I sin første sæson førte han holdet til EHL Cup'en og Europa League. En sjetteplads i Premier League imponerede dog kun de færreste.

Året efter var anderledes succesfuld i ligaen, hvor United sluttede på andenpladsen - kun overgået af bysbørnene fra City, der dog sluttede ufattelige 19 point foran dem. Denne sæson skulle vise sig hård for Mourinho og Manchester United, og dødsstødet blev 3-1-nederlaget 16. december til ærkerivalerne fra Liverpool FC. To dage senere blev han fyret.

Siden er det gået godt i United:

22. december: 5-1 over Cardiff City

26. december: 3-1 over Huddersfield Town

30. december: 4-1 over Bournemouth

2. januar: 2-0 over Newcastle United

5. januar: 2-0 over Reading (FA Cup)

13. januar: 1-0 over Tottenham Hotspur

19. januar: 2-1 over Brighton & Hove

25. januar: 3-1 over Arsenal (FA Cup)

Der venter et interessant program for Ole Gunnar Solskjær og co. de kommende uger.

29. januar: Burnley hjemme i Premier League

3. februar: Leicester City ude i Premier League

9. februar: Fulham ude i Premier League

12. februar: Paris Saint-Germain hjemme i Champions League

15. februar: Chelsea ude i FA Cup’en

