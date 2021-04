José Mourinho fyret i Tottenham

Tottenham har bekræftet, at José Mourinho er færdig i klubben

José Mourinho er færdig i Tottenham efter en række dårlige resultater.

Det skrev både Telegraph og The Athletic mandag formiddag, og nu har klubben også selv bekræftet historien.

Klubbens formand, Daniel Levy, ærgrer sig over, at man har set sig nødsaget til at slutte samarbejdet med Mourinho den øvrige trænerstab - med undtagelse af klublegenden Ledley King.

- José og hans stab har været hos os i en af de mest udfordrende perioder. Jose er oprigtigt professionel og har vist enorm robusthed i løbet af pandemien. På et personligt plan har jeg nydt at arbejde sammen med ham og er ked af, at tingene ikke er gået, som vi begge havde forestillet os, lyder det i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at klubbens tidligere spiller og nuværende akademitræner Ryan Mason tager træningen mandag, og at man vil melde yderligere ud senere.

Ryan Mason nåede 70 kampe for Tottenham, inden han skiftede til Hull City. Her blev karrieren stoppet af en slem hovedskad. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

José Mourinho har længe været under pres på grund af svingende præstationer i Premier League og et pinligt Europa League-exit til Dinamo Zagreb.

Der resterer seks kampe for Tottenham i Premier League, hvor man i skrivende stund er nummer syv. Fem point efter West Ham på den Champions League-givende fjerdeplads.

Først gælder et møde med Southampton onsdag, inden Carabao Cup-finalen mod Manchester City venter søndag.

José Mourinho kom til Tottenham i november 2019, efter argentinske Mauricio Pochettino blev fyret. I sidste sæson førte han klubben til en sjetteplads, mens man så sent som i december lå nummer et i Premier League.

Siden da har resultaterne svigtet gevaldigt, og i de seneste tre kampe er det blot blevet til to point mod Newcastle, Manchester United og Everton.

Udover dårlige resultater har Mourinho også sat fansenes tålmodighed på prøve ved offentligt at kritisere sine spillere fra tid til anden, ligesom en af fanfavoritterne Dele Alli har været helt ude i kulden i denne sæson.

Udover Tottenham har Mourinho en fortid i FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid og Manchester United. Han blev hentet til Tottenham for at gøre en ende på trofæsulten i Nordlondon, men Tottenham blev i stedet den første klub, hvor han må tage afsked uden at vinde et trofæ.

Ifølge bookmakerne er RB Leipzigs Julian Nagelsman og Leicesters Brendan Rodgers blandt bejlerne til det ledige job.