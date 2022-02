Jubel i London: - Ægte verdensklassespiller

Don Tanswell stråler over hele hovedet og smiler.

- Eriksen er vel den første ægte verdensklassespiller, som Brentford har hentet.

Ikke et eneste forbehold over for danskerens sundhed og evne til at komme tilbage på højeste niveau.

- Christian Eriksen er en spiller i sin bedste alder, der hører til verdenseliten. Det er en overvældende aftale for Brentford, mener han.

Brentford-tilhængeren er en del af Bees United Trust, der ejede klubben, før Matthew Benham trådte til og for ét pund købte den skrantende klub i starten af dette årtusind.

Købet af Christian Eriksen løfter klubben endnu et trin op på stigen mod de virkelig tunge klubber i England.

'Det gør mig bare endnu mere sikker'

Hvor klubben indtil nu har excelleret i at hente lovende spillere ind og har fået deres karrierer til at lette, så er Christian Eriksen en anden sag.

- Han ligger jo på niveau med Thierry Henry, når det kommer til assists i Premier League, konstaterer Don Tanswell.

- Altså, jeg var helt sikker på, at vi nok skulle forblive i Premier League, men det her gør mig bare endnu mere sikker, smiler han.

Christian Eriksens skifte er ikke kun stort for danskere.

Den tidligere Spurs-troldmand har ramt alle fodboldfans lige i hjertet med sit målrettede ønske om at vende tilbage til højeste niveau.

Foto: Henning Hjorth

- Han har jo erklæret, at han vil nå VM i Qatar, og det er Brentford, han har valgt til at opnå det. Det er da målrettet, siger Don Tanswell.

At Christian Eriksen nu er i færd med at etablere sit comeback i den liga, hvor han for alvor blev verdensklasse, er bare en rigtig god historie på et tidspunkt, hvor Mason Greenwoods påståede overfald i Manchester viser, at der er noget i moderne fodbold, der truer med at stikke af.

- Jeg er ikke typen, der er så meget på sociale medier. Men jeg har set utrolig mange positive tilkendegivelser fra folk fra hele Premier League. Manchester United-fans har det lidt hårdt lige nu, og jeg har kun hørt positivt fra dem. Alle ønsker det her for Christian Eriksen, siger Don Tanswell.

Der er jubel over tilgangen af Eriksen i London. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

'Det bliver vildt at opleve'

Selv om Brentford ligger i udkanten af pulserende London, så er det svært ikke at blive smittet af den meget venskabelige atmosfære. Da Ekstra Bladet sætter sig på en lille café for at få en kop kaffe, går der ikke lang tid, før Axi kommer interesseret hen og spørger til fotografens udstyr og lister de bedste spisesteder i området – og hvilke cafeer der har den bedste wi-fi.

Vi havde bestemt ikke truffet et godt valg, slog han fast – og sendehastigheden på videoklippene hjem til København gav ham ret.

Christian Eriksen er ikke kun landet i en ny klub. Han er landet i en familie. En lille omfavnende ø midt i Premier Leagues oppiskede hav af spilleregoer.

- Det bliver vildt at opleve Christian Eriksen løbe på banen herinde første gang. Jeg kan næsten ikke vente på at høre 'Hey Jude' sunget ved indløbet. Den bliver sunget højere end nogensinde før, er jeg sikker på, siger Don Tanswell.