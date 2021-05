Jubler over bedrift: - Alle kæmpede for Jannik

Southamptons manager, Ralph Hasenhüttl, er stolt over holdets uafgjorte resultat mod Leicester fredag aften.

Det siger han til klubbens hjemmeside, efter at hjemmeholdet måtte spille det meste af kampen med en mand i undertal, da danske Jannik Vestergaard blev smidt ud efter bare ti minutter.

- Tillykke til drengene med hvad de har opnået i dag. Det var især hårdt for forsvaret (efter udvisningen, red.), men når du gør det på den her måde, så fortjener du at få noget med hjem, siger østrigeren.

Jannik Vestergaard fik næsten ikke lov at røre bolden i fredagens Premier League-kamp. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Den danske forsvarsspiller blev vist ud i kampens indledning, da han i et mislykket forsøg på at spille bolden tilbage til målmanden kom alt for sent med en tackling på Jamie Vardy og stemplede Leicester-angriberen på anklen som sidste mand.

Ralph Hasenhüttl mener dog ikke, at forseelsen var til rødt.

- Jeg ved ikke, om det var nødvendigt at give et rødt kort, siger han og tilføjer, at kampens dommere informerede ham om, at Vestergaard så rødt for at fratage Leicester en oplagt scoringschance.

- Fra mit synspunkt var det ikke rigtig en klar målchance, da Vardy aldrig kontrollerede bolden. Han fik aldrig bolden til sig, det var en aflevering tilbage til målmanden, siger han til klubbens hjemmeside.

Ralph Hasenhüttl og Jaime Vardy giver hånd efter kampen. Foto: Michael Steele/Ritzau Scanpix

Southamptons manager fortæller, at udvisningen dog fik spillerne til at rykke endnu tættere sammen på banen.

- Vi må blive stærkere, når sådan nogle ting sker, fordi det gør de i fodbold nogle gange. Jeg tror, at alle drengene kæmpede for Jannik, og det er sådan, det skal være på et hold.

- I dag var stolt af hver eneste spiller på banen, siger Ralph Hasenhüttl, der har tænkt sig at appellere udvisningen.

Leicester og Southampton ligger på henholdsvis 3.- og 14.-pladsen i Premier League efter fredagens opgør.

