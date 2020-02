Jubler over voldsom straf

Præsidenten for den bedste spanske fodboldliga, Javier Tebas, er glad for, at Manchester City er blevet straffet for brud på Financial Fair Play-reglerne (FFP).

På Twitter roser Javier Tebas Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for endelig at skride til handling.

- At håndhæve reglerne for Financial Fair Play og straffe finansiel doping er essentielt for fodboldens fremtid.

- Vi har efterspurgt en alvorlig sanktion mod Manchester City og Paris Saint-Germain i flere år. Bedre sent end aldrig, skriver Javier Tebas.

Manchester City er blevet udelukket fra europæiske klubturneringer i to år.

Det oplyste Uefa fredag i en pressemeddelelse.

Manchester City er smidt ud af Champions League i to sæsoner. Foto. Anthony Devlin/Ritzau Scanpix

Straffen gælder i sæsonerne 2020/2021 og 2021/2022.

Det er The Club Financial Control Body (CFCB), som har efterforsket sagen.

CFCB er det organ i Uefa, der dømmer i de sager, hvor fodboldklubber er under mistanke for at have forbrudt sig mod FFP-reglerne.

Ifølge CFCB har Manchester City begået alvorlige brud på FFP-reglerne ved blandt andet at overdrive klubbens sponsorindtægter mellem 2012 og 2016.

