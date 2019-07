Juventus har taget kontakt: Bliver det Eriksens udvej?

Christian Eriksen har siden vinter blevet et varmere og varmere navn i den internationale transfer-karussel.

Og med kontraktudløb i Tottenham i sommeren 2020 ville det også være oplagt med at klubskifte denne sommer, mens den engelske klub stadig kan få penge for ham.



Indtil videre er der dog ikke sket noget, selvom han både har været sat i forbindelse med Barcelona, Real Madrid, Manchester United og senest Atletico Madrid.

Hver gang har det dog set ud til, at han har været vejet og fundet for let. Eller for dyr. Nu ser det ud til, at Juventus har meldt sig på banen.

Det har den spanske sportsavis Marca meldt, og den italienske sportsavis Corriere dello Sport bakker op.

Her bliver det fortalt, at den nye cheftræner i Juventus, Maurizio Sarri, skulle være ganske interesseret i at hente den 27-årige dansker til Torino, og Serie A-mestrene skulle have taget den første kontakt til englænderne.

Prisen for Christian Eriksen har tidligere været nævnt som omkring 850 millioner kroner, som selvsagt gør det svært for andre klubber at hente Premier League-profilen.

Christian Eriksen selv lader dog til at være klar til at komme væk.

Forud for transfervinduet blev åbnet udtalte landsholdsspilleren, at han kan mærke, at det nok er ved at være på tide med noget andet.

Se også: FCK henter gammel kending hjem

Se også: Brøndby-darling dukket op i danskerklub

Se også: Dårligste start i 12 år: Tilfreds med spillet