Kæmpe ændring i Premier League: Det bliver fire vilde dage!

Som noget nyt har Premier League denne sommer rykket transferdeadline for de 20 klubber fra 31. august til 9. august. Den fulde effekt af den ændring får vi at se i den kommende uge, hvor Premier League-klubberne altså skal have handlet færdig efter en sommer, der har været præget af VM-slutrunden, en slutrunde der sædvanligvis giver ekstra aktivitet på markedet

Hvornår er deadline for Premier League-klubberne præcist?

Det er klokken 17.00 britisk tid (18.00 dansk tid) 9. august, som er torsdag i denne uge.

Hvem fandt på det?

Sidste sommer klagede flere af de større Premier League-klubber over, at interessen for spillere som Alexis Sanchez, Philippe Coutinho og Virgil van Dijk varede ved fra turneringsstart til flere runder ind i turneringen, hvilket var forstyrrende for både sæsonoptakten og de første kampe, som klubberne jo gerne vil have både fans, medier og spillere til at koncentrere sig om.

Meget kom til at handle om transfers, mens de første runders spil trådte i baggrunden, og det fik en række klubber til at stille et forslag i Premier League-regi om, at man skulle lægge transfervinduet umiddelbart før turneringsstart her i 2018.

Hvorfor gjorde de det?

Jamen først og fremmest fordi det efter klubbernes mening var forstyrrende for både spillet og fansenes oplevelse af turneringen, at der kunne være betydelig forskel på det hold, der spillede i første spillerunde i august, og de spillere, der var til rådighed i første kamp efter landsholdspausen i september.

Premier League-klubberne udgør til sammen den klart rigeste samling klubber – og liga – i verden, og derfor følte de, at de kunne gå enegang, selvom de også opfordrede andre europæiske topligaer til at gøre det samme og givetvis stadig gerne ser, at andre følger trop.

Manchester City løb med trofæet i sidste PL-sæson. Foto: AP.

Ja, Serie A-klubberne har vedtaget en deadline 18. august, hvor deres turnering begynder.

Men ingen andre?

Nej.

Hvad har det betydet indtil nu?

Nogle klubber har handlet spillere tidligt i transfervinduet. Liverpool, Leicester, Arsenal, West Ham, Brighton, Huddersfield og Wolverhampton er blandt dem, der har købt spillere i god tid før deadline.

Men der er til gengæld andre, der næsten ikke har hentet spillere til, og som vi bestemt forventer at se i store handler senest næste torsdag, for eksempel Chelsea og nok også de to Manchester-klubber samt Tottenham Hotspur.

Hvordan bliver den sidste uge?

Ja det er jo det store spørgsmål. Vi tror, det kunne gå hen og blive meget hektisk, fordi der er klubber, der skal have spillere ind og ud, og som nu ikke kan vente til 31. august, som de plejer at gøre. Så det er en god idé at have strøm på telefonen og den bærbare computer i midten af næste uge.

Arsenal-spillerne fejrer en scoring. Foto: AP.

Det kan man bestemt ikke udelukke. Uanset, om der er tale om Superliga-klubber i Danmark eller små og store klubber i Premier League, fungerer transfermarkedet ofte sådan, at klubber og spillere har lange, prioriterede lister over de scenarier, de kan forestille sig på markedet. Spillerne vil til en så god klub som muligt til så god løn, som de kan få, mens klubberne vil have så gode spillere som muligt inden for budgettet.

Det giver ofte en dominoeffekt, hvor én transfer kan få flere andre til at falde i hak, fordi muligheder forsvinder. Nu skal Premier League-klubberne have de spillere, de ønsker at købe, til at bestemme sig senest 9. august i stedet for 22 dage senere, mens reserver og unge spillere fra de store Premier League-klubber også skal have eventuelle lejeaftaler til mindre Premier League-klubber på plads per 9. august.

Mange spillere vil helt sikkert bestemme sig for at rykke til Premier League, men det er også nemt at forestille sig, at nogle spillere hellere venter til 31. august i håbet om et skifte til en Champions League-klub end at skrive kontrakt med et midterhold i Premier League 9. august.

Kan det give andre problemer?

Hvis en vigtig stamspiller bliver skadet efter 9. august, er der jo ingen kære mor længere, hvilket der til gengæld stadig vil være for Premier League-topholdenes Champions League-konkurrenter i resten af Europa.

Desuden er der jo intet, der afholder Real Madrid, FC Barcelona eller Paris Saint-Germain fra at forsøge at købe Premier League-stjerner efter 9. august, som eksempelvis Barcelona forsøgte sidste sommer med Philippe Coutinho.

Chelseas Courtois fejrer en sejr over Manchester United. Foto: AP.

Ja, internt i Premier League. Men de engelske klubber har ikke nogen som helst mulighed for at forbyde klubber i andre ligaer i at købe spillere indtil 31. august, eksempelvis fra Premier League-klubber. Transferdeadlines gælder kun for spillere ind til den pågældende ligas klubber.

Så hvis Real Madrid 10. august får lyst til at byde halvanden milliard kroner for Mohamed Salah, kan Liverpool indtil midnat mellem 31. august og 1. september ikke gøre andet end at sige nej til tilbuddene.

Hvad med The Championship?

De 24 klubber der har også til 9. august, men i modsætning til storebrødrene i Premier League kan de leje spillere til og med 31. august, hvilket kan resultere i, at nogle af de interessante unge navne fra Premier League-klubberne ender på leje dernede.

I nævnte VM-slutrunden i begyndelsen af artiklen. Den har da ikke noget som helst med transfers i august at gøre?

Nej det burde den måske ikke have, men det har VM-slutrunden altså haft historisk, og her henviser vi bestemt ikke kun til Florentino Pérez' forkærlighed for at hente en stor VM-stjerne til Real Madrid.

Det er lidt irrationelt, men VM-slutrunden får mange klubber til at vente med transfers, også med spillere, der ikke var til VM eller ikke stod til at få deres markedsværdi ændret af VM. Transfermarkedet går simpelthen ned i gear under VM, og det skete også i nogen grad denne sommer.

Vil det lykkes for Mourinho at føre Manchester United til succes i Premier League? Foto: AP.

At det kan blive en rigtig vild transferuge frem til torsdag. Der er nogle klubber, der ikke for alvor har hentet spillere ind endnu, selvom de helt klart har brug for det, mens andre skal have trimmet truppen og høvlet en masse spillere ud på leje og, relativt, små transfers. De kunne se ud til at være blevet forsinket af VM, og nu skal de så have afviklet de handler, de normalt har hele anden halvdel af august til, i løbet af en uge.

Det kan blive rigtig vildt, og der er ingen grund til at tro, at handlerne bliver mere gennemtænkte af, at klubberne har mistet tre uger på markedet.

En afledt effekt kan også være, at klubber fra Europas andre topligaer mere eller mindre frivilligt køber en række spillere i den kommende uge, hvis de ikke vil se klubber i Premier League løbe med signaturen. Så hold på sommerhatten og solbrillerne de næste seks dage, for det kan blive vildt, og der er ingen grund til at tro, at handlerne bliver mere gennemtænkte af, at klubberne har mistet tre uger på markedet.

