Kæmpe billetkaos

Chelsea presser på og holder samtaler med den britiske regering for at kunne få lov til at sælge billetter til klubbens fodboldkampe.

Billetsalget blev sat på pause i sidste uge som følge af sanktionerne fra den britiske regering rettet mod Chelseas russiske ejer, Roman Abramovich.

Sanktionerne er indført efter Ruslands invasion i Ukraine.

Chelsea er nu i gang med et stort lobbyarbejde for at ændre sanktionerne - især i forhold til fansenes mulighed for at komme på Stamford Bridge og se kampene.

- Vi presser på, for at regeringen vil tillade vores fans at få adgang til at købe billetter. Der afholdes møder dagligt for at finde en løsning, skriver Chelsea på sin hjemmeside.

Chelsea oplyser også, at Premier Leagues ledelse og Det Engelske Fodboldforbund (FA) bidrager i diskussionerne.

Nu håber Chelseas ledelse at få lettet sanktionerne, så endnu flere vil kunne følge holdet fra lægterne.

- Derudover diskuterer Premier League og FA også med regeringen om udfordringerne i forhold til den sportslige integritet, hvis ikke fans har adgang til kampene.

- Vi forstår de store frustrationer, vores fans oplever over dette problem, og vi gør alt, vi kan, for at løse det så hurtigt som muligt, skriver London-klubben.

Billetter, som allerede var solgt, inden sanktionerne trådte i kraft, kan fortsat benyttes. Indehavere af sæsonkort gives også adgang til kampene som normalt.

Chelseas næste kamp er ude mod Lille i Champions League onsdag aften. Englænderne vandt den første af to ottendedelsfinaler med 2-0.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se den dramatiske afgørelse fra Chelseas seneste triumf i Premier Leauge her: