Kæmpe bøde: Her er billederne, der koster Guardiola 167.000

Josep Guardiola skal afholde sig fra at sende politiske signaler i forbindelse med fodboldkampe.

Det blev slået fast fredag, da Det Engelske Fodboldforbund (FA) tildelte Manchester City-manageren en bøde og en reprimande, efter at Guardiola har båret en gul sløjfe på sit tøj.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bøden lød på 20.000 pund (cirka 167.000 kroner), og med den fulgte også en advarsel til spanieren om ikke at udvise lignende adfærd i fremtiden.

Den gule sløjfe symboliserer støtte til catalansk løsrivelse fra Spanien og støtte til fængslede catalanske ledere, der har kæmpet for løsrivelse.

Josep Guardiola, der både har været spiller og træner i FC Barcelona, er selv fra Catalonien, og han har adskillige gange offentligt støttet et frit Catalonien.

Den 47-årige City-manager har båret den gule sløjfe ved flere fodboldkampe på det seneste.

Det skete både i forbindelse med et pokalnederlag i FA Cuppen til Wigan, og da Manchester City for nylig vandt Liga Cuppen med finalesejr over Arsenal.

Guardiola har den gule sløjfe på i forbindelse med samtlige billeder i forbindelse med Liga Cup-sejren mod Arsenal. Fotos: AP

