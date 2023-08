Kæmpe brøler for åben skærm: Lægger sig fladt ned

Sky Sports lægger sig fladt ned, efter at et af deres kommentatorpar har talt nedladende om Everton-manager Sean Dyches outfit

Da Sky Sports-kommentatorerne Bill Leslie og Andy Hinchcliffe satte sig foran mikrofonerne for at tale seerne igennem Premier League-kampen mellem Aston Villa og Everton forleden, var humøret højt.

Lidt for højt.

Og det gik på et tidspunkt udover Evertons manager, Sean Dyche, hvis outfit fik en tur med grovfilen på et uheldigt tidspunkt.

Den karismatiske fodboldtræner var iklædt hvid skjorte, sort slips og bar et sort armbind på sin venstre arm til minde om Michael Jones, der sidste uge kom til skade og senere døde, da han arbejdede på Evertons nye, kommende stadion.

Det var Bill Leslie og Andy Hinchcliffe tilsyneladende ikke helt klar over, for de fik i hvert fald sagt, at Dyches tøj fik ham til at ligne en 'croupier', der kan oversættes til at være en person, som normalt holder til i et casino ved et af spillebordene.

Imens kunne Dyche bevidne, at hans hold var i gang med at løbe ind i et syngende stort nederlag.

Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Begge kommentatorer har fortrudt den uheldige episode, og Sky Sports har senere lagt sig fladt ned og undskyldt for ordvalget.

'Kommentarerne var ufølsomme og beklagelige. Vi har talt med alle involverede og mindet dem om deres ansvar', lyder det fra tv-stationen ifølge BBC.

Både spillere og trænere bar de sorte armbind til ære for Michael Jones, som var stor fan af klubben, ligesom fansene i det 26. minut sendte klapsalver nedover græstæppet.

Med to nederlag på stribe, ingen mål og fem indkasseret har Everton fået en skidt start på Premier League-sæsonen og indtager da også en plads som nummer sjok.

Det skal de forsøge at ændre på, når Wolves kommer på besøg 26. august.