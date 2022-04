Kæmpe brøler

Andreas Christensen mistimede fuldstændig sin tilbagelægning i storkampen mod Arsenal, hvilket kostede et mål. Se brøleren her

Av, AC!

Det ligner på ingen måde den danske landsholdsstjerne.

Chelseas Andreas Christensen er nærmest altid utrolig boldsikker og begår sjældent fejl, men i onsdagens Premier League-brag mod Arsenal stod han for en stor brøler. Han er efterfølgende blevet taget ud i pausen af træner Thomas Tuchel.

Den 26-årige dansker skulle lægge en simpel aflevering tilbage til Edouard Mendy i målet, men han fik på ingen måde nok fart i bolden.

I stedet kunne gæsternes Eddie Nketiah nemt opsnappe den og sende Arsenal i front efter bare 13 minutter. AC vidste straks, at den var gal og tog hænderne op til hovedet.

Se bommerten i klippet øverst.

Det er alligevel sjældent, at AC begår store fejl, men onsdag aften leverede han en. Screendump: TV3 Sport

Danskeren kan dog glæde sig over, at holdkammerat Timo Werner kort efter udlignede på et afrettet skud, men senere i første halvleg slog Arsenals Emile Smith Rowe så til og bragte gæsterne i front på ny.

Blot få minutter senere fik Chelsea igen udlignet. Denne gang var det César Azpilicueta, der scorede i en virkelig underholdende første halvleg.

Andreas Christensen har kontraktudløb i London-klubben efter sæsonen, og der har længe været meldinger om et muligt skifte til FC Barcelona.

