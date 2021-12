Kæmpe byturbrøler: Stjerner fanget på kamera

De engelske landsholdsspillere Phil Foden og Jack Grealish har fået en advarsel for deres opførsel af manager Pep Guardiola, efter at duoen blev efterladt på bænken, da Manchester City søndag vandt 4-0 over Newcastle på udebane.

Det skriver BBC natten til tirsdag dansk tid.

Årsagen til balladen er, at den unge duo tirsdag i sidste uge blev set feste i Manchester efter Citys imponerende 7-0-sejr over Leeds (se alle mål fra ydmygelsen øverst i tv-klippet).

Ifølge avisen The Telegraph, der har bragt billeder af parret i byen, lod deres tilstand til træning næste dag meget tilbage at ønske og imponerede ikke ligefrem Guradiola.

Gode venner på og uden for banen. Men ikke altid lige gode til at tage beslutninger. Phil Foden og Jack Grealish har fået en advarsel i Manchester City efter bytur. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

I et interview med BBC antyder den spanske Manchester City-manager da også, at Foden og Grealish ikke bare fik et hvil mod Newcastle.

- Jeg lægger rigtig meget mærke til opførslen på og uden for banen omkring juletid. Og når opførslen ikke er i orden, så kommer de ikke til at spille.

- De er nødt til at være fokuserede hele tiden. Trods alle forstyrrelserne i juleperioden og alt, hvad der sker, så er du stadig nødt til at være fokuseret, siger han.

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Manchester City topper i øjeblikket Premier League med tre point ned til Liverpool på andenpladsen.

Sejren over Newcastle søndag var holdets ottende i træk i ligaen.

26-årige Jack Grealish er ny spiller på Etihad Stadium i denne sæson, efter at han i sommerpausen skiftede til klubben fra Aston Villa for omkring 100 millioner pund eller godt 883 millioner kroner.

21-årige Phil Foden har omvendt fået sin fodboldopdragelse i Manchester City.

