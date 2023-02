Kæmpe chok: Stjerne erkender sig skyldig

Thomas Frank og danskerklubben Brentford ser ud til at skulle undvære deres stjerne Ivan Toney i en længere periode.

Ifølge Daily Mail har Ivan Toney nemlig erkendt mange af de 262 bettinganklager, der er fremsat mod ham.

Tilbage i november blev Toney anklaget for at have brudt bettingreglerne 232 gange i perioden fra februar i 2017 til januar i 2021.

Længerevarende karantæne

Senere har det engelske fodboldforbund, FA, pålagt yderligere 30 anklager mod Toney, og dem har Thomas Franks angrebsstjerne altså nu erkendt mange af. Toney har også benægtet flere af anklagerne.

Ivan Toney (17) har forbrudt sig mod bettingreglerne og kan se frem til en lang karantæne. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Ivan Toney står stadig over for en høring, men med erkendelsen af skyld, så forventes Brentford-spilleren at blive tildelt en 'længerevarende' karantæne, der træder i kraft allerede i den igangværende sæson.

Daily Mail skriver, at en 'flere måneder lang' karantæne ventes, når man kigger på tidligere sager i britisk fodbold.

Farvel til landsholdet

I 2017 blev Joey Barton idømt 18 måneders karantæne efter at have placeret 1260 væddemål i årene fra 2006-2013. Karantænen blev nedsat til 13 måneder efter en appel.

I 2020 blev Kieran Trippier dømt til ti ugers karantæne efter at have overtrådt reglerne om betting.

Det forventes ligeledes, at Englands landstræner, Gareth Southgate, bliver tvunget til at se bort fra Toney til de kommende EM-kvalifikationskampe i marts på grund af sagen.

Ivan Toney er ikke mistænkt for at have spillet mod sine egne klubber.

