Kæmpe chok

Manchester City overhalede to konkurrenter i toppen af Premier League på en særdeles god lørdag for holdet.

På udebane slog det regerende mesterhold Chelsea med 1-0 efter en scoring af Gabriel Jesus i starten af anden halvleg.

Samtidigt tabte Manchester United på hjemmebane 0-1 til Aston Villa, efter portugiseren Bruno Fernandes hamrede et straffespark over mål i slutfasen.

Resultaterne betyder, at både City, United og Chelsea har 13 point efter seks kampe.

City er dog foran de to klubber på en bedre målscore. Samme antal point og målscore har Liverpool også, der dog kan trække fra, når holdet senere lørdag møder danskerklubben Brentford.

På Stamford Bridge bød topbraget mellem Chelsea og Manchester City på en skuffende første halvleg, hvor ingen af mandskaberne fik spillet til at flyde.

Manchester City er med helt i toppen af Premier League efter sin 1-0-sejr på Stamford Bridge. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

City havde som vanligt bolden mest, men der blev ikke skabt meget mod en stærk Chelsea-defensiv, hvor danske Andreas Christensen spillede solidt.

Chelsea havde omvendt heller ikke alverden at byde ind med offensivt, og den kontrastærke belgiske angriber Romelu Lukaku blev sjældent sat op som håbet.

Afgørelsen faldt efter 53 minutter, da den brasilianske angriber Gabriel Jesus vendte rundt i feltet og via en afretning sparkede Manchester City foran med 1-0.

Lukaku prikkede bolden over stregen efter 62 minutter, men helt korrekt blev scoringen underkendt for offside.

Forsvarsspilleren Aymeric Laporte og især midtbanespilleren Jack Grealish missede store muligheder for at lukke kampen for udeholdet, men reelt var sejren ikke for alvor i fare i slutfasen. Dertil var Chelseas offensive pres for tamt.

Cristiano Ronaldo og Manchester United tabte til Aston Villa. Foto: Ritzau Scanpix

På Old Trafford bød Aston Villa i den grad hjemmeholdet med Cristiano Ronaldo som spydspids op til dans.

Det var således ikke ufortjent, da stopperen Kortney Hause efter 88 minutter kraftfuldt headede Villa på 1-0 efter et hjørnespark.

Samme Hause havde kort efter hånd på bolden i eget feltet, men portugiseren Bruno Fernandes hamrede det medfølgende straffespark over rammen.

